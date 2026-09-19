NOVELA DAS 7

Gabriel revela a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado em Por Você nesta sexta-feira (19)

Caso sobre o acidente de Juli começa a se desenrolar na trama

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00

Gabriel faz revelação para Bela nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução | Globoplay

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (19), Peixe (Cauê Campos) anuncia a Bela (Sheron Menezzes) e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel. Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli (Lucy Ramos) foi identificado.

Delegado Macedo afirma a Gabriel (Thiago Lacerda) que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé (Fábio Lago) no momento do acidente. Vitor (Lucas Leto) se declara para Leandra (Giovanna Grigio). Juarez (Milhem Cortaz) sofre com a consequência de seus atos.

Peixe e os irmãos em Por Você 1 de 8

Dalila (Lívia Silva) insiste para Peixe ficar com Suelen (Bia Santana). Pérola (Renata Sorrah) combina o início de seu tratamento com Ricardo (Paulo Vilhena). Leandra desmascara Toy (Rodrigo Lelis). Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira (Mauricio Mattar) e Vanessa (Alinne Moraes) armam para tirar Bela do poder e se beijam.