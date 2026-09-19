Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriel revela a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado em Por Você nesta sexta-feira (19)

Caso sobre o acidente de Juli começa a se desenrolar na trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00

Gabriel faz revelação para Bela nesta sexta-feira (19)
Gabriel faz revelação para Bela nesta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução | Globoplay

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (19), Peixe (Cauê Campos) anuncia a Bela (Sheron Menezzes) e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel. Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli (Lucy Ramos) foi identificado.

Delegado Macedo afirma a Gabriel (Thiago Lacerda) que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé (Fábio Lago) no momento do acidente. Vitor (Lucas Leto) se declara para Leandra (Giovanna Grigio). Juarez (Milhem Cortaz) sofre com a consequência de seus atos.

Peixe e os irmãos em Por Você

Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo

Dalila (Lívia Silva) insiste para Peixe ficar com Suelen (Bia Santana). Pérola (Renata Sorrah) combina o início de seu tratamento com Ricardo (Paulo Vilhena). Leandra desmascara Toy (Rodrigo Lelis). Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira (Mauricio Mattar) e Vanessa (Alinne Moraes) armam para tirar Bela do poder e se beijam.

Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 21 a 26 de setembro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 21 a 26 de setembro na Globo