Gabriel revela sua paixão por Bela em Por Você nesta quarta (26 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (26), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) deduz que foi Vanessa (Alinne Moraes) quem a incriminou. Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Ricardo (Rafael Cardoso) que Bela ainda mexe com ele. Vanessa humilha Bela, que reage e a confronta. Iracema (Lilia Cabral) conforta Bela.
Pérola (Renata Sorrah) tem um mal-estar, e Leandra (Giovanna Grigio) se preocupa. Suelen (Carol Macedo) reclama com Dalila (Dandara Mariana) por não conseguir se aproximar de Peixe (Cauê Campos). Peixe mostra a Lucas (Amaury Lorenzo) a matéria com a falsa notícia acusando Bela de sequestro de menores.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Próspero (José de Abreu) apresenta a Toy (Rodrigo Lelis) seu novo negócio. Gabriel questiona Vanessa sobre a denúncia contra Bela. Vera (Cris Vianna) se emociona quando Samuca (Kadu Spinola) afirma que deseja ficar com Bela. Suelen beija Peixe, e Dalila se surpreende. Zé (Fábio Lago) cobra o pagamento de Juarez (Milhem Cortaz) pelo aluguel do carro. Carmela (Mariana Nunes) desmaia na frente de Bela.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.