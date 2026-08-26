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Gabriel revela sua paixão por Bela em Por Você nesta quarta (26 de agosto)

Confira resumo de Por Você

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:00

Bela e Gabriel em Por Você
Bela e Gabriel em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (26), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) deduz que foi Vanessa (Alinne Moraes) quem a incriminou. Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Ricardo (Rafael Cardoso) que Bela ainda mexe com ele. Vanessa humilha Bela, que reage e a confronta. Iracema (Lilia Cabral) conforta Bela.

Pérola (Renata Sorrah) tem um mal-estar, e Leandra (Giovanna Grigio) se preocupa. Suelen (Carol Macedo) reclama com Dalila (Dandara Mariana) por não conseguir se aproximar de Peixe (Cauê Campos). Peixe mostra a Lucas (Amaury Lorenzo) a matéria com a falsa notícia acusando Bela de sequestro de menores.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Próspero (José de Abreu) apresenta a Toy (Rodrigo Lelis) seu novo negócio. Gabriel questiona Vanessa sobre a denúncia contra Bela. Vera (Cris Vianna) se emociona quando Samuca (Kadu Spinola) afirma que deseja ficar com Bela. Suelen beija Peixe, e Dalila se surpreende. Zé (Fábio Lago) cobra o pagamento de Juarez (Milhem Cortaz) pelo aluguel do carro. Carmela (Mariana Nunes) desmaia na frente de Bela.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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Novelas Novela

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