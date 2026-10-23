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Gabriel Torres, ex de Mara Maravilha, desiste de A Fazenda 18; saiba motivo

Lido como ‘planta’ no jogo, apresentador reforçou que entrou no reality para mostrar quem é pessoalmente, mas terminou deixando o reality após a Roça

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:11

Gabriel Torres
Gabriel Torres Crédito: Divulgação

O apresentador Gabriel Torres tocou o sino e desistiu de A Fazenda 18, na noite desta sexta-feira (23).

Após comunicar a produção do programa, um alerta sonoro tocou na sede e ordenou que todos os peões se dirigissem para o sofá.

Gabriel Torres

Apresentador e ator Gabriel Torres por Reprodução | Instagram
Apresentador e ator Gabriel Torres por Reprodução | Instagram
Apresentador e ator Gabriel Torres por Reprodução | Instagram
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Apresentador e ator Gabriel Torres por Reprodução | Instagram

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Na sala, Thaíde, Fazendeiro da semana, leu o comunicado. “Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18”, anunciou. "Reúna, por favor, todos os pertences dele e coloque no camarim", pediu.

Gabriel tinha acabado de retornar de sua primeira Roça, nesta quinta-feira (22). O jornalista e a modelo Tina tinham superado Catherine na 5ª berlinda da edição, pelos votos do público, e permaneceram no reality. A influenciadora, por sua vez, foi eliminada com 13,98% dos votos.

Desde o início do reality, o peão tem mantido um jogo calmo, sem embates. Ele, inclusive, foi chamado de “saboneteiro” pela apresentadora Adriane Galisteu, assim como participantes que já tinham se referido ao peão como “planta”. Gabriel sempre reforçou que entrou no reality para mostrar ao público quem ele é pessoalmente.

Essa é a terceira desistência da edição. Além do apresentador, o cantor Jottapê e o ator Jônatas Faro abandonaram o reality show.

Quem é Gabriel Torres?

Nascido em Campinas, interior de São Paulo, o ator e apresentador Gabriel Torres começou no teatro aos 5 anos de idade, e em seguida ingressou na música. Aos 36 anos, Torres é ex-esposo da apresentadora Mara Maravilha, 58 anos, e tem um filho, Miguel, de 7.

Ele morou uma temporada na Suíça e já organizou eventos e shows. Foi jurado do Canta Comigo durante cinco temporadas. Ainda na TV, apresentou duas temporadas de um reality musical e uma temporada de um reality para corretores e empreendedores.

Tags:

A Fazenda 18

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