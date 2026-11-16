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Felipe Sena
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:21
Gabriela de Chevalier, filha da jornalista, atriz e escritora Scarlet Monn, e enteada de Lulu Santos, foi presa nesta segunda-feira (16), no Rio de Janeiro.
Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gabriela se envolveu em uma confusão e foi levada para a 7ª Delegacia de Polícia (DP), em Santa Teresa, por crime de injúria racial.
Lulu Santos
Segundo fontes da coluna, Gabriela vai passar por audiência de custódia na Central de Audiência de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro.
Injúria racial é crime inafiançável e passou a ser legalmente equiparada ao crime de racismo com a Lei 14.532/2023.
O caso teria acontecido no Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernani Agrícola, em Santa Teresa. Segundo a coluna, no local ela teria dito frases como: “Aquela vaca. Lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta. 60% dos trabalhadores aqui são pretos”. Ainda de acordo com funcionários, ela estaria alterada e gritando.
Gabriela é filha de Scarlet Monn de Chevalier, irmã de Christovan e Theodora. Lulu Santos ajudou a criá-la durante o casamento com a jornalista, que durou cerca de 28 anos.
Moon morreu em 2013, quando tinha 62 anos, e sofria da Síndrome de Shy-Drager e não resistiu a uma parada cardiorespiratória. Na época, Lulu Santos usou sua conta do Twitter para homenagear a ex-esposa, publicando parte da letra da música “Tão Bem”.