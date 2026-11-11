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Gabriela Loran abre álbum de viagem a Salvador e recebe elogios nas redes sociais

Atriz de 'Três Graças' compartilhou registros na Praia do Porto da Barra, no Afropunk Brasil 2026 e em pontos turísticos da capital baiana

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:56

Gabriela Loran viveu momentos especiais na capital baiana Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Gabriela Loran, de 33 anos, abriu o álbum de sua passagem por Salvador nesta quarta-feira (11). Nas redes sociais, a artista compartilhou uma sequência de registros dos dias que passou na capital baiana, mostrando que aproveitou diferentes atrações da cidade, entre elas a Praia do Porto da Barra, o Afropunk Brasil 2026 e o Pelourinho.

Na legenda da publicação, Gabriela escolheu uma palavra para resumir a experiência: "Salvador". Os registros rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios à atriz.

Gabriela Loran abre álbum de fotos em Salvador 1 de 9

"Perfeita demais", escreveu uma pessoa. "Beleza que poucas possuem!!!", comentou outra. "Sou muito, muito apaixonada por você, meu Deus!!", declarou mais uma fã. Uma seguidora também contou que encontrou a artista na Praia do Porto da Barra: "Vi você na praia do Porto da Barra, lindíssima!!!!".

Gabriela Loran em duas novelas

Gabriela ganhou destaque recentemente ao interpretar Viviane em Três Graças, novela da TV Globo. Na trama, sua personagem vive um romance com Leonardo, interpretado por Pedro Novaes. O relacionamento enfrenta conflitos após a descoberta de que Viviane é uma mulher trans.