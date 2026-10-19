Gabriela Pugliesi abre o jogo sobre passado com álcool e admite excessos: 'Bebia muito'

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:08
A influenciadora e empresária Gabriela Pugliesi, de 40 anos, relembrou a relação que tinha com o álcool e contou como o consumo de bebidas mudou sua forma de enxergar o próprio comportamento. Em um desabafo nas redes sociais neste domingo (18), ela admitiu que bebia com frequência e afirmou que os excessos a levavam a situações que hoje não condizem com quem ela é.
Em conversa com os seguidores do Instagram, Gabriela contou que costumava sair uma vez por semana e que as noites de bebida eram frequentemente seguidas por ressacas. Ao olhar para o passado, ela percebeu que os efeitos do álcool iam além do desconforto físico e também afetavam seu estado emocional e suas atitudes.
Gabriela Pugliesi
"Tive uma fase da minha vida em que eu bebia muito mais, que eu saía muito mais. Eu saía uma vez por semana, fato. E aí, bebia, ressaca. Juro, hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto o álcool me levou pra lugares que não tinham absolutamente nada a ver com quem hoje eu sei que sou. Não estou falando só de lugares físicos, mas principalmente de estados emocionais, de comportamento, vulnerabilidade", afirmou.
A empresária explicou que o amadurecimento e o aprofundamento no autoconhecimento contribuíram para mudar sua relação com a bebida.
"A maturidade que é uma bênção de vida. Quanto mais eu fui aprofundando e alimentando a minha espiritualidade, autoconhecimento, consciência, cada dia mais eu percebo uma coisa: não faz sentido eu passar tanto tempo tentando elevar o meu estado de consciência, para depois, em algumas horas, com os drinks, eu justamente alterar toda essa consciência", declarou.