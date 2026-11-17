Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 19:42
Gabriely Miranda revelou o motivo pelo qual ela e Endrick decidiram não anunciar o nascimento de Kendrick nas redes sociais.
Após o jogador anunciar nesta terça-feira (17), após uma partida da Seleção Brasileira que o primeiro filho do casal nasceu, a influenciadora publicou um comunicado para agradecer o carinho e pedir que a privacidade do bebê seja respeitada.
Endrick e Gabriely Miranda
No texto, Gabriely explicou que ela e Endrick não veem necessidade em divulgar a data do nascimento ou detalhes do momento. “Ele é apenas um bebê, e queremos preservar a sua privacidade", escreveu. Confira texto completo:
Gabriely também contou que recebe mensagens ofensivas desde que tornou público o relacionamento com Endrick, o que continuou durante a gravidez e atingiram ainda seus familiares.
“Foram inúmeras mensagens de ódio, desejos de morte”, relatou ao mencionar comentários maldosos e ameaças que nenhuma mulher deveria enfrentar, sobretudo durante a gestação.
Por isso, Gabriely tem interesse em expor o menino para que não abra espaço para julgamentos e manifestações negativas direcionadas à criança.