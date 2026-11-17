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Gabriely Miranda revela que não mostrará rosto do filho com Endrick após ameaças: ‘Mensagens de ódio’

Gabriely Miranda e Endrick preferiram também não revelar a data em que o filho nasceu

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 19:42

Endrick e Gabriely Miranda Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda revelou o motivo pelo qual ela e Endrick decidiram não anunciar o nascimento de Kendrick nas redes sociais.

Após o jogador anunciar nesta terça-feira (17), após uma partida da Seleção Brasileira que o primeiro filho do casal nasceu, a influenciadora publicou um comunicado para agradecer o carinho e pedir que a privacidade do bebê seja respeitada.

Endrick e Gabriely Miranda 1 de 13

No texto, Gabriely explicou que ela e Endrick não veem necessidade em divulgar a data do nascimento ou detalhes do momento. “Ele é apenas um bebê, e queremos preservar a sua privacidade", escreveu. Confira texto completo:

Gabriely também contou que recebe mensagens ofensivas desde que tornou público o relacionamento com Endrick, o que continuou durante a gravidez e atingiram ainda seus familiares.

“Foram inúmeras mensagens de ódio, desejos de morte”, relatou ao mencionar comentários maldosos e ameaças que nenhuma mulher deveria enfrentar, sobretudo durante a gestação.