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Gal Gadot descarta volta como Mulher-Maravilha e critica mudanças na DC: ‘Falta de elegância’

Atriz também falou sobre inteligência artificial em Hollywood e revelou preocupação com o avanço da tecnologia no cinema

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 23:30

Gal Gadot descartou voltar como Mulher-Maravilha
Gal Gadot descartou voltar como Mulher-Maravilha Crédito: Divulgação

Gal Gadot não pretende vestir novamente o uniforme da Mulher-Maravilha. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, a atriz descartou a possibilidade de retornar ao papel em um eventual terceiro filme da heroína e explicou que sua rotina familiar também pesa na decisão.

“Não tenho certeza se gostaria”, afirmou. Aos 39 anos e mãe de quatro filhos, Gadot contou que a atual fase da vida dificulta assumir um projeto que exigiria tanto tempo longe de casa. “Com quatro filhos em escolas diferentes. Ausentar-me de tudo por tanto tempo já não funciona mais para mim”, explicou.

A atriz também comentou a mudança de comando na DC Studios, que passou a ser liderada por James Gunn e Peter Safran após o encerramento da fase associada ao diretor Zack Snyder.

Ao lembrar as mudanças que atingiram nomes importantes da franquia, Gadot fez uma crítica direta à maneira como Henry Cavill e Patty Jenkins deixaram seus projetos. “A situação do Henry não foi conduzida com elegância, para dizer o mínimo. A de Patty também não. Mas somos todos adultos e estamos bem”, declarou.

Gal Gadot

Gal Gadot por Reprodução/Instagram
Gal Gadot por Reprodução/Instagram
Gal Gadot por Reprodução/Instagram
Gal Gadot por Reprodução/Instagram
Gal Gadot por Reprodução/Instagram
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Gal Gadot por Reprodução/Instagram

Apesar disso, a atriz não demonstrou ressentimento com a personagem que interpretou em quatro produções. Pelo contrário, destacou a importância de ter vivido a heroína e desejou sorte para quem assumir o papel no futuro. “Sou muito grata por ter tido a oportunidade de usar essas botas e ver a personagem ser tão celebrada”, afirmou.

Para Gadot, a Mulher-Maravilha nunca pertenceu a ela. “Ela nunca foi minha. Eu sempre fui apenas um veículo. Isso é Hollywood”, completou.

Na mesma entrevista, Gadot também abordou outro tema que tem provocado debates em Hollywood: o uso de inteligência artificial.

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A atriz falou sobre Bitcoin, filme dirigido por Doug Liman que utilizou a tecnologia na criação de cenários e iluminação. Segundo ela, as cenas com o elenco foram gravadas em um espaço vazio, enquanto a IA foi empregada na construção de elementos visuais.

Antes de aceitar o trabalho, Gadot exigiu garantias contratuais para proteger sua atuação. A negociação, segundo ela, durou seis meses. “Eu não queria que a IA tivesse qualquer influência na minha atuação”, explicou. Gadot contou ainda que o sindicato dos atores dos Estados Unidos, o SAG, chegou a procurar seus advogados para discutir maneiras de atualizar contratos e proteger outros profissionais.

Apesar do receio, a atriz acredita que ignorar a tecnologia não é uma opção. “Tenho medo da IA, mas vou ter medo e ignorar? Não. Tenho medo, mas estou interagindo com ela, aprendendo e tentando me informar”, afirmou.

Para Gadot, o avanço da inteligência artificial já faz parte da indústria e caberá aos profissionais aprender a lidar com a transformação sem abrir mão de seus direitos.

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