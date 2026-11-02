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Galã de Avenida Brasil largou tudo para morar em sítio em cidade com 15 mil habitantes

Bruno Gissoni vive no interior de Minas Gerais com Yanna Lavigne e as duas filhas desde 2020 e contou o que motivou a mudança da família

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:30

O ator Bruno Gissoni como Iran em Avenida Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Bruno Gissoni decidiu mudar completamente a rotina da família há seis anos. Ao lado da atriz Yanna Lavigne e das filhas Madalena e Amélia, o ator deixou a cidade grande para viver em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais. A escolha, motivada pelo desejo de estar mais próximo da natureza e oferecer uma criação diferente às meninas, acabou se transformando em um projeto para o futuro.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o intérprete de Iran em Avenida Brasil (2012) explicou que a mudança foi resultado de uma combinação de planos pessoais. Segundo ele, a chegada das filhas foi decisiva para tirar o sonho do papel e buscar um ambiente que considerava mais saudável para a família.

Bruno Gissoni mora com a mulher, a atriz Yanna Lavigne, e as filhas do casal, Madalena e Amélia, em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais 1 de 18

"Foi a junção de vários motivos e sonhos. Eu sempre tive esse elo mais forte com a natureza. Quando as minhas filhas nasceram, entendi que podia ser um ótimo momento de ter essa experiência e criá-las num ambiente que eu considero mais saudável, espiritual, mental e fisicamente. E é o que está acontecendo", contou.

Bruno afirma que a distância dos grandes centros não atrapalhou a carreira dele nem a de Yanna.

"Estamos morando numa cidade pequena, de 15.000 habitantes, mas é uma cidade que, para a gente, é quase utópica. Tem sido maravilhoso, porque não tivemos que abrir mão de nada. Eu e Yanna continuamos trabalhando. Quando tem um trabalho em São Paulo ou no Rio, a nossa cidade fica no meio do caminho: fica a três horas do Rio e de São Paulo. A logística fica até melhor", falou.

Ator quer passar o resto da vida no interior

A mudança para Minas Gerais não é vista pelo casal como uma temporada. Bruno revelou que pretende continuar vivendo no interior e que a família já começou a construir uma nova fonte de renda a partir da propriedade. O sítio abriga o Refazenda Sertão, projeto voltado ao ecoturismo, ao turismo cultural e à relação com a natureza.

Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni 1 de 13

"Para a gente voltar para a cidade, muita coisa tem que mudar na cidade. Estamos criando uma vida no sítio. Ele representa muita coisa também, porque é uma espécie de pousada. Vamos trabalhar com ecoturismo, turismo cultural. Então, é uma forma de criar uma vida paralela que também ande em conjunto com essa nossa vida atual", afirmou.

"Já estamos pensando no futuro, mas agindo no presente. O projeto que temos em Itamonte, que é o Refazenda Sertão, fala sobre cultura, relação com a natureza, produtividade na terra e essas experiências lindas que a natureza proporciona. E tentamos linkar isso ao máximo com a nossa carreira", completou.

O empreendimento já conta com cinco hospedagens, incluindo chalés construídos em meio à natureza. A ideia, segundo o ator, é ampliar a estrutura aos poucos, sem perder o cuidado com o desenvolvimento do espaço.

"Devagarinho, estamos criando as ideias e botando em prática mês após mês, crescendo com cuidado e responsabilidade. Já temos uma estrutura de cinco chalés para receber. Nossa nota nos aplicativos de hospedagem é sempre a máxima. É um lugar que é quase um refúgio, para que você possa ver o pôr do sol com calma e comer o melhor queijo do Brasil, que fica lá em Itamonte. Tem muita cachoeira, muita mata", contou.

Bruno Gissoni fala sobre carreira e Avenida Brasil 2

Longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019), Bruno também falou sobre a vontade de voltar ao formato. Apesar de ter se dedicado a séries e filmes nos últimos anos, ele disse que sente falta do ritmo intenso das produções televisivas.

"Eu passei muito tempo fazendo novela. Amo esse ritmo de produção, de você ter que fazer muitas cenas diferentes todos os dias, estar na ativa o tempo todo com a mente do personagem. Você se aprofunda num personagem, tem aquela coisa de levar o personagem para casa", afirmou.

O ator também destacou a experiência recente. "Nas séries e longas, que é o que venho fazendo nesses últimos anos, é o contrário, tudo muito mais intenso. Isso também me ensina muito. Também amo fazer. A experiência que eu tenho fazendo 'Impuros' (série do Disney+) é uma das mais incríveis que eu já tive na vida. São esses caminhos que se abriram para mim desde que eu fiz 'A Dona do Pedaço' e que são maravilhosos também".

Bruno ainda comentou a expectativa em torno da continuação de Avenida Brasil, prevista para estrear em 2027. Ele contou que não recebeu convite para voltar como Iran, mas lembrou que o personagem não morreu na trama original.