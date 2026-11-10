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Galã de 'Lá na Minha Terra', Daniel de Oliveira vive romance com modelo 28 anos mais nova

Ator de 49 anos namora a estudante mineira Ana Luiza Toledo, de 21

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21:57

Daniel de Oliveira e Ana Luiza Toledo vivem romance discreto
Daniel de Oliveira e Ana Luiza Toledo vivem romance discreto Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 49 anos, Daniel de Oliveira integra o elenco da nova novela das seis da TV Globo, “Lá na Minha Terra”, na qual interpreta o vilão Severino/Cesário. Apesar dos holofotes voltados para a carreira artística, o ator mantém a vida pessoal reservada e vive um relacionamento discreto com a modelo e estudante Ana Luiza Toledo.

Segundo o jornal Extra, o casal prefere manter o namoro longe da mídia, sem registros frequentes nas redes sociais. Natural de Minas Gerais, terra natal de Daniel, a jovem tem 21 anos, trabalha como modelo e cursa a faculdade de Arquitetura.

Os dois apareceram juntos em junho, em uma publicação gravada durante a comemoração do aniversário do ator em seu bar. Na ocasião, festejada no mesmo dia de uma partida da Seleção Brasileira, Daniel foi filmado ao lado de Ana após o tradicional "Parabéns" e, em seguida, trocou um beijo com ela.

Daniel de Oliveira

Daniel de Oliveira engata romance discreto com estudante de 21 anos por Reprodução/Instagram
Daniel de Oliveira posa ao lado da mãe, Aurora Oliveira, em seu bar temático por Reprodução/Instagram
Ator vive romance discreto com estudante de 21 anos por Reprodução/Instagram
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Daniel de Oliveira engata romance discreto com estudante de 21 anos por Reprodução/Instagram

Também estavam presentes na comemoração da mãe de Daniel e de seu filho caçula, Otto. Em outro registro, Ana e Daniel posaram juntos ao lado de uma criança da família.

Este é o primeiro relacionamento público do ator desde o término do casamento com a atriz Sophie Charlotte, em abril de 2024, com quem tem um filho, Otto, de 10 anos. Daniel também é pai de Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14, frutos da união com a atriz Vanessa Giácomo.

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