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Galã de Por Você transforma refúgio da família em projeto para produção de ingrediente sustentável para produção da cerveja

Investimento do cultivo começou em 2022 e tem como uma das principais propostas a adoção de práticas sustentáveis na propriedade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:30

Confita detalhes da propriedade de Thiago Lacerda
Confita detalhes da propriedade de Thiago Lacerda Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No ar como Ricardo em Por Você, Thiago Lacerda encontra na Região Serrana do Rio de Janeiro um refúgio para investir em agricultura e mantém um projeto para transformar parte do terreno em uma plantação.

Batizada de Riad, a fazenda fica em Petrópolis. Ao lado da esposa, Vanessa Lóes, o artista se dedica ao cultivo de lúpulo, uma das matérias-primas da cerveja. A plantação ocupa uma área de 3 mil m², num trabalho realizado no local.

Fazenda de Thiago Lacerda

Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram
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Propriedade é polo do cultivo de lúpulo por Reprodução | Instagram

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O investimento do cultivo começou em 2022 e tem como uma das principais propostas a adoção de práticas sustentáveis na propriedade.

A ideia de transformar o terreno produtivo surgiu durante a pandemia, quando Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se mudaram para a propriedade. No entanto, o cultivo só saiu do papel em 2022, após um período de estudos.

A escolha pelo lúpulo se relaciona com a cultura cervejeira de Petrópolis. Em entrevista ao jornal O Globo, em junho de 2024, o ator explicou que a iniciativa começou.

“Foi algo que nasceu circunstancialmente com a necessidade de se enquadrar na cultura local de Petrópolis. O lúpulo ainda está em fase inicial no Brasil. É uma planta mágica que encontra muitas opções no mercado e bons negócios”, afirmou.

No início de 2024, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes relataram ter enfrentado “gargalos de produção”, além de problemas com fungos nas plantas, umidade e insolação.

No entanto, o casal não desistiu e decidiu dar continuidade ao projeto. O objetivo é oferecer um produto com as características do ambiente onde é cultivado.

“Nosso foco é oferecer ao mercado um produto de qualidade, com aroma e sabor intensos, que traga referências do ecossistema onde estamos inseridos. Gostamos de olhar a tradição e cultura cervejeira da região como uma oportunidade de convergências, de troca e bons encontros”, explicou o ator à Rota Cervejeira do Rio.

Após investir na plantação, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes decidiram dar um novo passo. O casal se uniu a um mestre cervejeiro a fim de desenvolver uma bebida com o lúpulo cultivado na propriedade.

A produção da receita fica sob responsabilidade de uma cervejaria de Niterói, no Rio de Janeiro, e Thiago Lacerda também participou do processo de fabricação.

“A gente sabia que quando começasse o cultivo seria natural pensar em uma cerveja. Eu adorei o resultado”, declarou o ator.

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Fazenda Thiago Lacerda

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