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Kamila Macedo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:29
A chegada do ator turco Can Yaman ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (17), atraiu uma multidão de fãs ao saguão de desembarque. Escoltado por seguranças, o artista cumprimentou o público e tirou fotos com os fãs antes de seguir para sua agenda de compromissos na capital paulista.
Esta é a quarta passagem de Yaman pelo Brasil. Desta vez, o ator tem dois compromissos marcados no Tokio Marine Hall, nos dias 18 e 20 deste mês. Os ingressos para a modalidade “meet and greet”, que inclui o acesso ao evento e uma fotografia individual com o artista, são vendidos por até R$ 2,5 mil, com limite de 300 vagas por data.
O ator parece gostar do Brasil e já manifestou interesse em expandir sua carreira e começar a atuar em produções do mercado audiovisual brasileiro, em entrevista ao portal UOL em fevereiro deste ano. “Quero ficar no país durante um tempo e trabalhar bastante aí”, declarou na ocasião.
Can Yaman
Quem é Can Yaman?
Can Yaman nasceu em Istambul, na Turquia, em 8 de novembro de 1989, mas carrega ascendência albanesa. Graduado em Direito pela Universidade de Yeditepe, ele chegou a atuar como advogado antes de migrar para a carreira artística.
Sua estreia na televisão ocorreu em 2014, na série “Gönül İşleri”. O reconhecimento internacional veio entre 2018 e 2019, quando protagonizou a comédia romântica “Erkenci Kuş” (exibida no Brasil como “A Sonhadora”), ao lado da atriz Demet Özdemir.
No Brasil, parte de sua filmografia ganhou alcance por meio de plataformas de streaming, como o Globoplay, que disponibiliza títulos como “Dolunay” (2017) e “Sr. Errado” (2020). Nesta última produção, Yaman interpreta Özgür, um empresário cético em relação a relacionamentos amorosos que se envolve nos planos da vizinha Ezgi, vivida por Özge Gürel.