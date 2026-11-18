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Galã turco atrai multidão de fãs em São Paulo e participa de eventos com ingressos a R$ 2,5 mil

Ex-advogado de 37 anos, Can Yaman ganhou popularidade no Brasil com as novelas turcas

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:29

Can Yaman causa alvoroço em aeroporto de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A chegada do ator turco Can Yaman ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (17), atraiu uma multidão de fãs ao saguão de desembarque. Escoltado por seguranças, o artista cumprimentou o público e tirou fotos com os fãs antes de seguir para sua agenda de compromissos na capital paulista.

Esta é a quarta passagem de Yaman pelo Brasil. Desta vez, o ator tem dois compromissos marcados no Tokio Marine Hall, nos dias 18 e 20 deste mês. Os ingressos para a modalidade “meet and greet”, que inclui o acesso ao evento e uma fotografia individual com o artista, são vendidos por até R$ 2,5 mil, com limite de 300 vagas por data.

🇧🇷❤️🇹🇷 Can Yaman, seja muito bem-vindo ao Brasil! O ator já está em São Paulo! Quem aí está ansioso para encontrá-lo de pertinho? 😍 #CanYaman #CanYamanNoBrasil #CanYamanBrasil https://t.co/rze99OyPZe — Séries Online Br (@seriesonline_br) November 17, 2026

O ator parece gostar do Brasil e já manifestou interesse em expandir sua carreira e começar a atuar em produções do mercado audiovisual brasileiro, em entrevista ao portal UOL em fevereiro deste ano. “Quero ficar no país durante um tempo e trabalhar bastante aí”, declarou na ocasião.

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Quem é Can Yaman?

Can Yaman nasceu em Istambul, na Turquia, em 8 de novembro de 1989, mas carrega ascendência albanesa. Graduado em Direito pela Universidade de Yeditepe, ele chegou a atuar como advogado antes de migrar para a carreira artística.

Sua estreia na televisão ocorreu em 2014, na série “Gönül İşleri”. O reconhecimento internacional veio entre 2018 e 2019, quando protagonizou a comédia romântica “Erkenci Kuş” (exibida no Brasil como “A Sonhadora”), ao lado da atriz Demet Özdemir.