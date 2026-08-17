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Gambiarra com tubo enterrado promete aliviar o calor, mas há um detalhe no sistema que faz toda a diferença

Uma solução simples usa um tubo instalado sob o solo para fazer o ar passar por uma área mais fresca antes de chegar ao ambiente

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:22

Outra versão combina um percurso subterrâneo de 10 metros com uma instalação a cerca de 60 centímetros de profundidade
Outra versão combina um percurso subterrâneo de 10 metros com uma instalação a cerca de 60 centímetros de profundidade Crédito: Pexels

Em dias quentes, o ar que entra em uma casa pode chegar carregado pelo calor da superfície. Uma ideia curiosa tenta mudar esse caminho usando justamente uma parte do terreno que costuma passar despercebida: o solo.

A proposta consiste em instalar um tubo de PVC no jardim e fazer o ar percorrer esse trecho antes de chegar ao ambiente interno. O percurso subterrâneo funciona como uma espécie de trocar de calor entre o ar e o terreno.

Onde o ar-condicionado vai ser instalado?

Forma de instalar depende de regras coletivas e da legislação civil por (Banco de imagens)
Qualquer alteração visível do lado externo de apartamento, como colocação de ar-condicionado, precisa seguir regras aprovadas pelos moradores por Reprodução/GBarbosa
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O morador tem direito de usar o ar-condicionado dentro da sua unidade.  por Shutterstock
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É comum que prédios permitam a instalação apenas em locais específicos, como áreas técnicas, varandas fechadas, pátios internos ou pontos já previstos no projeto original do edifício por Ana Albuquerque/CORREIO
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Forma de instalar depende de regras coletivas e da legislação civil por (Banco de imagens)

Na configuração, o ar entra quente por uma das extremidades do tubo e percorre cerca de 10 metros antes de seguir para dentro da casa.

O tubo fica enterrado

O diferencial está na posição da tubulação. Em vez de permanecer exposta ao sol, ela fica instalada no subsolo, a aproximadamente 60 centímetros de profundidade. A lógica é aproveitar a diferença entre as condições da superfície e as do terreno.

Durante a passagem pelo tubo, o ar pode trocar calor com o ambiente ao redor da tubulação. O resultado esperado é que o ar chegue ao outro lado mais fresco do que estava na entrada. A técnica é conhecida como troca de calor ar-terra e pode ser usada para resfriamento.

Não é um ar-condicionado comum

Apesar da comparação, o sistema não funciona da mesma maneira que um aparelho de ar-condicionado convencional. Em vez de utilizar um equipamento próprio para retirar calor do ambiente, a proposta aproveita o percurso subterrâneo para modificar a temperatura do ar antes que ele seja direcionado para dentro de casa.

Por isso, o desempenho depende das condições da instalação e do ambiente. O comprimento do tubo, a profundidade e as características do solo influenciam a capacidade de troca de calor.

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Estudos sobre trocadores de calor ar-terra também mostram que o ar pode ser resfriado ao passar por tubulações instaladas no subsolo, embora os resultados variem conforme o projeto.

Por que usar o solo?

A ideia aproveita uma característica importante do terreno: a temperatura do subsolo sofre variações diferentes das registradas diretamente na superfície.

É justamente essa diferença que permite a troca térmica. O ar quente percorre o tubo e transfere parte do calor para o ambiente ao redor da tubulação.

Em sistemas de maior escala, esse princípio é conhecido como Earth-Air Heat Exchanger, ou trocador de calor ar-terra. Pesquisas descrevem o uso de tubos enterrados para resfriar o ar no verão e aquecê-lo em condições mais frias.

O tamanho faz diferença

A distância percorrida pelo ar também interfere no funcionamento. Quanto maior o contato com o trecho subterrâneo, maior pode ser a oportunidade de ocorrer a troca de calor.

Por outro lado, isso não significa que simplesmente aumentar o tubo indefinidamente vá produzir um resfriamento proporcional. Estudos experimentais indicam que o ganho de desempenho pode ser mais acentuado nos primeiros metros da tubulação e depois diminuir.

A proposta, portanto, chama atenção pela simplicidade, mas não deve ser confundida com uma substituição automática de sistemas convencionais de climatização.

Tags:

Frio Calor Tubulação

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