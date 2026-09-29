CINEMA

‘Game of Thrones’ ganhará filme sobre origem da dinastia Targaryen em 2029

Longa-metragem acompanhará a conquista de Westeros por Aegon I Targaryen e chegará aos cinemas antes dos eventos de ‘House of the Dragon’

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:41

Game of Thrones Crédito: Divulgação

O universo de “Game of Thrones” vai ganhar sua primeira produção para os cinemas. A Warner Bros. Pictures marcou para 1º de junho de 2029 a estreia de Game of Thrones: Aegon’s Conquest, filme que vai voltar centenas de anos no tempo para contar o início da dinastia Targaryen.

A história será ambientada cerca de 300 anos antes dos acontecimentos da série original e terá como centro Aegon I Targaryen, responsável por iniciar a conquista de Westeros ao lado das irmãs e esposas Visenya e Rhaenys.

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A campanha militar foi decisiva para a formação do reino que os fãs conhecem. Aegon conseguiu colocar seis dos sete reinos de Westeros sob o domínio dos Targaryen, enquanto Dorne permaneceu independente.

Os dragões também terão papel central na história. A conquista contou com Balerion, Vhagar e Meraxes, criaturas que ajudaram Aegon a estabelecer seu poder e consolidar a dinastia. O período também marca a criação do Trono de Ferro, peça fundamental na história de Westeros.

O roteiro será escrito por Beau Willimon, criador de House of Cards, enquanto Owen Harris, diretor de episódios de A Knight of the Seven Kingdoms, ficará responsável pela direção.

A trama é baseada em Fogo & Sangue, livro de George R. R. Martin que reúne a história da família Targaryen. Diferentemente das séries derivadas já lançadas, o novo projeto será pensado para a tela grande.