Ganhando R$ 54 mil, procuradora do MP critica salários 'baixos' de promotores

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando a procuradora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás, criticando o salário dos promotores. Ela afirma que o valor mensal é incompatível com o "custo de vida" dos concursados.



Durante a 5ª sessão ordinária do Conselho de Procuradores da Justiça (CPJ), que aconteceu na última terça-feira (29), em Goiânia, Carla debochou do salário atual de R$ 28 mil de promotor substituto.