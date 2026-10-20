DINHEIRO NO BOLSO

Ganhar R$ 93 mil por mês? Veja as 20 profissões que prometem salários de dar inveja em 2027

Levantamento revela quais carreiras podem render salários milionários ao longo do ano; inteligência artificial aparece entre as áreas mais valorizadas

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:34

Computadores de uso coletivo frequentemente carecem de antivírus atualizados, sendo hospedeiros ideais para softwares que capturam tudo o que é digitado (keyloggers), enviando o acesso do Gov.br diretamente para golpistas Crédito: Pexels, Ryutaro

Já imaginou receber mais de R$ 90 mil por mês? Para quem ocupa determinados cargos no mercado brasileiro, essa possibilidade existe. Um novo levantamento da consultoria Robert Half revelou quais profissões podem oferecer os maiores salários em 2027, com remunerações que chegam a R$ 93.550 mensais.

Para ter uma ideia, quem recebe esse valor durante 12 meses acumula R$ 1.122.600 apenas em salários, sem contar benefícios ou pagamentos extras. Mas chegar a esse patamar exige experiência, qualificação e, principalmente, ocupar posições bastante valorizadas pelas empresas.

Aposentadoria especial: veja 10 profissões que podem se aposentar mais cedo 1 de 10

A lista divulgada nesta terça-feira (20) reúne desde diretores financeiros até profissionais especializados em inteligência artificial. E há uma surpresa: embora os cargos de chefia dominem as primeiras posições, algumas funções técnicas também podem garantir salários superiores a R$ 25 mil.

O Guia Salarial 2027 analisou a remuneração de mais de 450 cargos em oito setores da economia brasileira. Os valores representam o limite superior das faixas salariais identificadas pela consultoria, e não aquilo que todos os trabalhadores dessas profissões recebem.

Quais são as 10 profissões que pagam os maiores salários?

O topo da lista pertence ao diretor financeiro, conhecido pela sigla CFO. Em grandes empresas, esse profissional pode receber até R$ 93.550 por mês. Ele é responsável por decisões relacionadas ao dinheiro da companhia, como planejamento financeiro, investimentos e gestão de recursos.

O segundo lugar também chama a atenção: um diretor executivo que atua como sales trader no mercado financeiro pode ganhar até R$ 90.050 mensais.

As 5 profissões mais infieis 1 de 5

Veja os dez cargos com os maiores salários previstos para 2027:

1. Diretor financeiro de grandes empresas (CFO): até R$ 93.550

2. Diretor executivo de Sales Trading: até R$ 90.050

3. Diretor-geral de Finanças no mercado financeiro: até R$ 85.250

4. Gerente-geral de Vendas e Marketing de grandes empresas: até R$ 85.000

5. Diretor executivo de Trading: até R$ 84.600

6. Diretor executivo de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 81.700

7. Diretor executivo de Fusões e Aquisições: até R$ 80.650

8. Chief Data Officer (CDO) no setor de seguros: até R$ 72.000

9. Diretor financeiro no setor de seguros: até R$ 66.150

10. Diretor comercial de grandes empresas: até R$ 62.100

Dá para ganhar R$ 28 mil trabalhando com inteligência artificial?

Sim. E o levantamento mostra que não é necessário ocupar uma diretoria para alcançar salários elevados.

Um engenheiro de inteligência artificial, por exemplo, pode receber até R$ 28.200 mensais. Já o engenheiro de prompt, profissional que desenvolve e aperfeiçoa instruções utilizadas por sistemas de inteligência artificial, aparece com remuneração de até R$ 27.150.

A lista também inclui especialistas em segurança digital, programação e análise de dados, além de profissionais do mercado financeiro.

Confira as dez funções não executivas mais bem remuneradas:

1. Gestor de renda variável: até R$ 45.300

2. Gestor de renda fixa: até R$ 43.500

3. Associate de Fusões e Aquisições: até R$ 35.550

4. Associate de Crédito e Risco: até R$ 34.350

5. Associate de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 30.200

6. Engenheiro de inteligência artificial: até R$ 28.200

7. Analista DevSecOps: até R$ 27.350

8. Engenheiro de prompt: até R$ 27.150

9. Arquiteto de software: até R$ 26.950

10. Especialista ou cientista de dados: até R$ 25.600

Empresas estão pagando mais para quem sabe usar inteligência artificial

Se antes saber trabalhar com ferramentas digitais era considerado um diferencial, agora o domínio da inteligência artificial já pode influenciar diretamente o salário. Segundo a pesquisa, 41% dos empregadores afirmam pagar mais a profissionais que possuem experiência em inteligência artificial generativa.

Na área de tecnologia, a disputa por trabalhadores qualificados é tão grande que 53% dos gestores de contratação dizem oferecer salários acima do valor inicialmente planejado para conseguir contratar determinados candidatos.

Isso não significa, porém, que saber utilizar ferramentas de IA seja suficiente para conseguir um salário elevado. As empresas valorizam profissionais capazes de aplicar esse conhecimento em atividades práticas, analisar informações e resolver problemas.

Veja a lista das profissões que mais vão crescer até 2030 1 de 9

Quais profissões devem ter mais oportunidades em 2027?

Além das carreiras com salários elevados, o levantamento aponta funções que devem continuar despertando o interesse das empresas.

Na tecnologia, aparecem analistas de dados, especialistas em segurança da informação, profissionais de sistemas empresariais e gerentes de TI.

Em Vendas e Marketing, a procura envolve especialistas de marketing, executivos de contas, gerentes comerciais e gerentes de produtos. Já nas áreas de Finanças e Contabilidade, analistas fiscais, controllers e profissionais de planejamento financeiro estão entre os mais demandados.

O setor jurídico também apresenta oportunidades para advogados especializados em contratos, questões trabalhistas e tributárias. Na engenharia, há demanda por profissionais de produção, qualidade, processos e logística.

Veja as profissões que devem desaparecer até 2030 1 de 9

O que fazer para aumentar as chances de ganhar mais?

O Guia Salarial indica que algumas habilidades podem contribuir para a valorização profissional, mesmo em carreiras que não estão diretamente relacionadas à tecnologia.

Saber analisar dados, comunicar ideias com clareza, dominar outros idiomas e compreender como a inteligência artificial pode ser utilizada no trabalho são competências destacadas pela Robert Half.

Pensamento analítico, capacidade de adaptação, colaboração e visão de negócios também aparecem entre os atributos procurados pelos empregadores.