MORREU AOS 22 ANOS

‘Ganhei 20 kg em 2 dias’: relembre relato impressionante de Gabriel Ganley sobre dieta extrema

Morte do fisiculturista de 22 anos fez internet resgatar vídeo em que atleta expôs efeitos severos da preparação física

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:31

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A morte do fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley, aos 22 anos, provocou forte comoção nas redes sociais neste sábado (23) e reacendeu debates sobre os limites físicos exigidos no fisiculturismo de alto rendimento.

Conhecido como “Bbzinho”, Gabriel acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores compartilhando treinos, alimentação e bastidores da rotina intensa de preparação física. Após a confirmação da morte, fãs voltaram a repercutir um vídeo marcante publicado pelo atleta há cerca de um ano, quando ele revelou ter engordado 20 kg em apenas dois dias depois de sair de uma dieta extrema para competição.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Na época, o relato chamou atenção pela rapidez da mudança corporal e levantou discussões sobre os impactos físicos e emocionais das restrições severas adotadas no esporte.

O episódio foi analisado pela nutricionista Bruna Tommasi, colunista do Folha Vitória, que explicou que o caso não necessariamente indicava compulsão alimentar, mas sim uma resposta fisiológica extrema do organismo após um período prolongado de privação.

Segundo a especialista, atletas de fisiculturismo frequentemente passam meses submetidos a dietas muito restritivas, com baixa ingestão calórica, redução drástica de carboidratos e até controle rigoroso de sódio e líquidos, tudo aliado a treinos intensos.

Quando o período competitivo termina e a alimentação volta ao normal, o organismo entra em estado de compensação para tentar recuperar energia e equilíbrio metabólico rapidamente.

Esse processo pode provocar retenção intensa de líquido, aumento abrupto de peso e desejo exagerado por alimentos altamente calóricos, fenômeno conhecido como “efeito rebote”.

A nutricionista explicou que o corpo interpreta a privação severa como um estado de sobrevivência e reage tentando armazenar energia o mais rápido possível.

O caso de Gabriel acabou se tornando um dos relatos mais comentados nas redes justamente por expor os bastidores extremos do fisiculturismo profissional, modalidade frequentemente associada a protocolos rigorosos de alimentação e definição corporal.

Veja a partir dos 7 minutos:

A morte precoce do influenciador também reacendeu discussões sobre os riscos envolvidos no esporte, principalmente após informações iniciais divulgadas pelo portal LeoDias apontarem que a possível causa da morte teria sido um quadro grave de hipoglicemia. A causa oficial ainda não foi confirmada pelas autoridades.