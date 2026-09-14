MORANGOS FIADOS

Garçom vai para o semáforo, vende 300 morangos cravejados em um dia e fatura R$ 4,5 mil ao permitir que clientes façam pagamento por Pix somente depois, quando estiverem em segurança para usar celular

Doce a R$ 15 virou atração no trânsito e esgotou 200 unidades em apenas três horas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:22

Estratégia inusitada permite que clientes levem o morango e façam o Pix depois Crédito: Reprodução / Instagram

Imagine para no semáforo, receber um doce, seguir viagem e só depois fazer o pagamento. Foi assim que um garçom de Itajaí, em Santa Catarina, encontrou uma maneira de acelerar as vendas de seus morangos cravejados.

Em apenas um dia, Márcio Rodrigues de Oliveira vendeu 300 unidades, a cada R$ 15 cada, e chegou a um faturamento de R$ 4,5 mil.

Aprenda a fazer o morango cravejado, nova 'febre' da internet 1 de 10

A rotina começou por volta das 10h, no semáforo ao lado do Colégio São José. O movimento foi tão intenso que as primeiras 200 unidades acabaram por volta das 13h.

Com o estoque zerado ainda no início da tarde, foi preciso chamar um motoboy para levar mais 100 doces até o local.

Morangos acabaram antes mesmo da tarde

A primeira parte das vendas aconteceu em aproximadamente três horas. Quando os 200 morangos chegaram ao fim, Márcio recebeu o reforço necessário para continuar trabalhando.

A segunda leva tinha mais 100 unidades e foi suficiente para manter as vendas até aproximadamente 17h.

No fim do dia, a conta impressionou: 300 morangos vendidos e R$ 4,5 mil faturados. Mas o que chama atenção não é apenas a quantidade de doces comercializados. O jeito encontrado pelo garçom para atender os clientes também ajuda a explicar como ele consegue aproveitar os poucos minutos em que os carros permanecem parados no sinal.

Cliente leva o doce e paga depois

Em vez de esperar que cada motorista faça o pagamento antes de receber o produto, Márcio permite que o cliente leve o morango e faça o Pix posteriormente.

A orientação é simples: o pagamento deve ser realizado quando a pessoa estiver em segurança, com o carro parado, já em casa ou no trabalho. Para deixar a instrução clara, os doces recebem um adesivo com as informações sobre o pagamento.

A estratégia também resolve um problema prático das vendas no semáforo. Enquanto um cliente poderia estar realizando a transferência, o vendedor aproveita o tempo do sinal fechado para oferecer os produtos a outros motoristas.

De acordo com Márcio, esse sistema é utilizado por ele há cerca de cinco anos e funciona baseado na confiança entre quem vende e quem compra.

Movimento muda conforme o dia

A sexta-feira de 300 unidades não foi um episódio isolado. No sábado, Márcio voltou ao mesmo semáforo e vendeu outros 200 morangos. No domingo, mudou de ponto e foi para a região da Beira-Rio, em frente a uma churrascaria. Por lá, foram mais 150 unidades.

Já no feriado de 7 de setembro, os doces seguiram para outro cenário: o mirante da Serra do Rio do Rastro, na Serra Catarinense. Foram comercializadas outras 150 unidades.

Somando os quatro dias, 800 unidades foram vendidas entre a sexta-feira e o feriado.

Negócio com doces já havia chamado atenção

A experiência de Márcio com os morangos também vem de antes. Durante a febre do chamado 'morango do amor', no ano passado, ele chegou a vender 500 unidades em um único dia.

Na época, cada doce custava R$ 10. O resultado foi um faturamento de R$ 5 mil, com todas as unidades vendidas em cerca de uma hora e meia.

Além do morango cravejado, o vendedor também trabalha com morango do amor e maçã do amor, levando os doces para diferentes pontos conforto o movimento da cidade.