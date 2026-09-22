Gari trabalha à noite, faz entregas para pagar faculdade e se torna enfermeiro: ‘Não é vergonha varrer rua’

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:27
Durante o dia, os livros ocupavam as poucas horas disponíveis e à noite, Luiz Junio Cardoso Teles vestia o uniforme de gari e seguia para mais uma jornada na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg.
Quando o salário não cobria as mensalidades da graduação em enfermagem, ele recorria aos aplicativos de entrega e fazia trabalhos extras nos fins de semana. A rotina apertada quase interrompeu o sonho, mas o incentivo dos colegas o ajudou a continuar.
Após anos divididos entre trabalho e estudo, Luiz chegou à formatura aos 36 anos. Para registrar a conquista, ele colocou o jaleco branco sobre o uniforme laranja da limpeza urbana e transformou o ensaio em um retrato da própria trajetória.
Gari se forma
Funcionário da Comurg há 16 anos, Luiz trabalhava no período noturno enquanto cursava enfermagem. Além disso, fazia entregas por aplicativo durante o dia para complementar a renda e manter os pagamentos da faculdade.
Nos períodos de ensino a distância, ele organizava os horários entre trabalho, entregas e aulas. Aos sábados e domingos, revisava o conteúdo acumulado durante a semana, embora também precisasse reservar parte do fim de semana para outros serviços.
O desgaste físico e financeiro levou o estudante a considerar a desistência. No entanto, amigos e colegas acompanharam sua rotina, ofereceram apoio e reforçaram que a formação profissional poderia abrir novos caminhos.
A ideia de combinar o uniforme da Comurg com o jaleco de enfermagem partiu dos amigos. Eles sugeriram que Luiz mostrasse no ensaio de formatura o trabalho que sustentou sua caminhada até o diploma.
“Não é vergonha nenhuma varrer uma rua”, afirmou o novo enfermeiro. Para ele, o serviço de gari representa um trabalho honesto e teve papel decisivo na conclusão da graduação.
O registro também serviu como resposta às pessoas que afirmaram que ele não chegaria além da limpeza urbana. Em vez de esconder a profissão, Luiz escolheu valorizá-la e agradecer aos trabalhadores que o incentivaram durante o curso.
Mesmo depois da formatura, Luiz continua exercendo sua função na Comurg. Agora, ele pretende solicitar uma transferência para o Centro Médico da companhia, onde poderá aplicar os conhecimentos adquiridos na faculdade.
Também fazem parte dos planos os concursos públicos voltados à enfermagem. A escolha pela área surgiu da convivência com familiares que trabalham na saúde e se tornaram referência durante sua formação.
Assim, o diploma não apaga toda a história construída nas ruas de Goiânia. Ao contrário, a experiência como gari passou a integrar a trajetória do profissional de enfermagem que Luiz acaba de se tornar.