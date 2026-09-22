CURIOSIDADE

Gari trabalha à noite, faz entregas para pagar faculdade e se torna enfermeiro: ‘Não é vergonha varrer rua’

Luiz Junio Cardoso Teles conciliou uma jornada exaustiva como gari, entregador e estudante até conquistar o diploma aos 36 anos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:27

Gari há 16 anos, Luiz Junio concluiu a graduação em enfermagem após conciliar trabalho, entregas e estudos Crédito: Reprodução/Luciano Magalhães/Comurg

Durante o dia, os livros ocupavam as poucas horas disponíveis e à noite, Luiz Junio Cardoso Teles vestia o uniforme de gari e seguia para mais uma jornada na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg.

Quando o salário não cobria as mensalidades da graduação em enfermagem, ele recorria aos aplicativos de entrega e fazia trabalhos extras nos fins de semana. A rotina apertada quase interrompeu o sonho, mas o incentivo dos colegas o ajudou a continuar.

Após anos divididos entre trabalho e estudo, Luiz chegou à formatura aos 36 anos. Para registrar a conquista, ele colocou o jaleco branco sobre o uniforme laranja da limpeza urbana e transformou o ensaio em um retrato da própria trajetória.

Gari se forma 1 de 4

Da limpeza urbana à enfermagem

Funcionário da Comurg há 16 anos, Luiz trabalhava no período noturno enquanto cursava enfermagem. Além disso, fazia entregas por aplicativo durante o dia para complementar a renda e manter os pagamentos da faculdade.

Nos períodos de ensino a distância, ele organizava os horários entre trabalho, entregas e aulas. Aos sábados e domingos, revisava o conteúdo acumulado durante a semana, embora também precisasse reservar parte do fim de semana para outros serviços.

O desgaste físico e financeiro levou o estudante a considerar a desistência. No entanto, amigos e colegas acompanharam sua rotina, ofereceram apoio e reforçaram que a formação profissional poderia abrir novos caminhos.

Uniforme de gari ganhou espaço no ensaio

A ideia de combinar o uniforme da Comurg com o jaleco de enfermagem partiu dos amigos. Eles sugeriram que Luiz mostrasse no ensaio de formatura o trabalho que sustentou sua caminhada até o diploma.

“Não é vergonha nenhuma varrer uma rua”, afirmou o novo enfermeiro. Para ele, o serviço de gari representa um trabalho honesto e teve papel decisivo na conclusão da graduação.

O registro também serviu como resposta às pessoas que afirmaram que ele não chegaria além da limpeza urbana. Em vez de esconder a profissão, Luiz escolheu valorizá-la e agradecer aos trabalhadores que o incentivaram durante o curso.

Próximo objetivo está na área da saúde

Mesmo depois da formatura, Luiz continua exercendo sua função na Comurg. Agora, ele pretende solicitar uma transferência para o Centro Médico da companhia, onde poderá aplicar os conhecimentos adquiridos na faculdade.

Também fazem parte dos planos os concursos públicos voltados à enfermagem. A escolha pela área surgiu da convivência com familiares que trabalham na saúde e se tornaram referência durante sua formação.