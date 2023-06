Garota de programa é atacada com fogo por motorista: 'Ofereceu dinheiro para ficar quieta'

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem de 18 anos sendo atacada com fogo na Avenida Brasil, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último sábado (10).



Beatriz Sttefany Vilella contou, em entrevista ao G1, que estava no ponto para fazer programas sexuais, quando um carro se aproximou e um homem que estava dentro do veículo, usou um aerossol juntamente com um isqueiro, e jogou em sua direção. O homem ainda deu risada ao ver a vítima com o cabelo pegando fogo.