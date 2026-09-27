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Garoto-propaganda de bet, Davi Brito se revolta com fim das apostas: 'Brasileiro vai simplesmente parar de apostar?'

Campeão do BBB24 afirmou que a proibição pode fortalecer o mercado ilegal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:18

Davi Brito
Davi Brito Crédito: Reprodução

Davi Brito, campeão do BBB24 e garoto-propaganda de uma casa de apostas, se revoltou nas redes sociais após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de bets no Brasil. Em seu desabafo, o influenciador afirmou que a medida pode fazer o dinheiro migrar para plataformas ilegais e defendeu que pessoas com problemas relacionados ao jogo tenham acesso a tratamento.

"Eu não estou aqui para defender a aposta irresponsável e irregular de ninguém. Quem tem problema com jogo, meu irmão, precisa se tratar, precisa de limite, precisa ter acesso a ferramentas de bloqueio e tratamento imediato", começou Davi.

Davi Brito em lua de mel

Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
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Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
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Davi Brito em lua de mel por Reprodução

Na sequência, o ex-BBB questionou se a proibição seria suficiente para impedir que os brasileiros continuem apostando. "Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar? Vocês acham que o brasileiro vai parar de apostar?", perguntou.

Davi argumentou que o Brasil havia criado regras para o funcionamento das casas de apostas e mecanismos de fiscalização antes da decisão de proibir o setor.

"O Brasil criou uma regulamentação, o governo estabeleceu regras, criou fiscalização, criou sistema de monitoramento, passou a exigir autorização para empresas funcionarem legalmente no Brasil (...) Uma coisa é você fechar empresa que está em irregularidade; outra coisa é você fechar um mercado regulamentado e imaginar que o jogo vai desaparecer", afirmou.

O influenciador também citou os mecanismos de controle já existentes para apostadores. Segundo ele, o governo havia bloqueado milhões de acessos de pessoas que não poderiam apostar e criado ferramentas de autoexclusão. "O próprio governo já bloqueou milhões de acessos de pessoas que não podem apostar e criou mecanismos de autoexclusão. Isso mostra que existe um caminho entre simplesmente liberar tudo e simplesmente proibir tudo", disse.

Por fim, Davi voltou a questionar quais seriam as medidas para impedir que os apostadores migrem para plataformas clandestinas.

"Agora, se alguém defende acabar com o mercado regulamentado, eu só faço uma pergunta para vocês: qual é o plano para impedir que esse dinheiro migre para o mercado ilegal de apostas no Brasil? Porque acabar com o mercado legal não significa necessariamente acabar com as apostas no Brasil; pode significar apenas entregar o mercado para quem não respeita regra nenhuma", concluiu.

Fim das bets

A Medida Provisória nº 1.394, assinada por Lula em 25 de setembro, entrou em vigor na data de sua publicação e proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em território nacional. A medida alcança tanto apostas esportivas quanto jogos on-line.

Com a nova regra, não são permitidos novos aportes nas plataformas. Os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores que ainda estiverem disponíveis nas contas. A partir da 0h de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão ser bloqueados no país.

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