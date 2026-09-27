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Garoto-propaganda de bet, Davi Brito se revolta com fim das apostas: 'Brasileiro vai simplesmente parar de apostar?'

Campeão do BBB24 afirmou que a proibição pode fortalecer o mercado ilegal

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:18

Davi Brito Crédito: Reprodução

Davi Brito, campeão do BBB24 e garoto-propaganda de uma casa de apostas, se revoltou nas redes sociais após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de bets no Brasil. Em seu desabafo, o influenciador afirmou que a medida pode fazer o dinheiro migrar para plataformas ilegais e defendeu que pessoas com problemas relacionados ao jogo tenham acesso a tratamento.

"Eu não estou aqui para defender a aposta irresponsável e irregular de ninguém. Quem tem problema com jogo, meu irmão, precisa se tratar, precisa de limite, precisa ter acesso a ferramentas de bloqueio e tratamento imediato", começou Davi.

Davi Brito em lua de mel 1 de 12

Na sequência, o ex-BBB questionou se a proibição seria suficiente para impedir que os brasileiros continuem apostando. "Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar? Vocês acham que o brasileiro vai parar de apostar?", perguntou.

Davi argumentou que o Brasil havia criado regras para o funcionamento das casas de apostas e mecanismos de fiscalização antes da decisão de proibir o setor.

"O Brasil criou uma regulamentação, o governo estabeleceu regras, criou fiscalização, criou sistema de monitoramento, passou a exigir autorização para empresas funcionarem legalmente no Brasil (...) Uma coisa é você fechar empresa que está em irregularidade; outra coisa é você fechar um mercado regulamentado e imaginar que o jogo vai desaparecer", afirmou.

O influenciador também citou os mecanismos de controle já existentes para apostadores. Segundo ele, o governo havia bloqueado milhões de acessos de pessoas que não poderiam apostar e criado ferramentas de autoexclusão. "O próprio governo já bloqueou milhões de acessos de pessoas que não podem apostar e criou mecanismos de autoexclusão. Isso mostra que existe um caminho entre simplesmente liberar tudo e simplesmente proibir tudo", disse.

Por fim, Davi voltou a questionar quais seriam as medidas para impedir que os apostadores migrem para plataformas clandestinas.

"Agora, se alguém defende acabar com o mercado regulamentado, eu só faço uma pergunta para vocês: qual é o plano para impedir que esse dinheiro migre para o mercado ilegal de apostas no Brasil? Porque acabar com o mercado legal não significa necessariamente acabar com as apostas no Brasil; pode significar apenas entregar o mercado para quem não respeita regra nenhuma", concluiu.

Fim das bets

A Medida Provisória nº 1.394, assinada por Lula em 25 de setembro, entrou em vigor na data de sua publicação e proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em território nacional. A medida alcança tanto apostas esportivas quanto jogos on-line.

Com a nova regra, não são permitidos novos aportes nas plataformas. Os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores que ainda estiverem disponíveis nas contas. A partir da 0h de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão ser bloqueados no país.