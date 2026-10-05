CURIOSIDADES

Garrafa com bilhete de 1977 é encontrada no deserto quase 50 anos depois, e é levada até a família de quem escreveu

Encontrada nas areias do Egito, a mensagem trazia nome e endereço que ajudaram a revelar quem havia escrito o bilhete décadas antes



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:22

A descoberta começou com uma garrafa esquecida no deserto e terminou com uma familiar reconhecendo a letra do irmão Crédito: Reprodução / Suleiman Zidan

Uma garrafa de vidro passou décadas escondida entre as areias do deserto. Dentro dela, um pequeno bilhete escrito em 1977 guardava pistas suficientes para, quase meio século depois, levar desconhecidos até a família do homem que deixou a mensagem.

A descoberta aconteceu no Deserto Ocidental do Egito, na região de Wadi Jadid. O guia beduíno Suleiman Zidan explorava uma área rochosa quando encontrou alguns objetos antigos parcialmente cobertos pela areia.

Garrafa com bilhete de 1977 1 de 5

Entre eles estava a garrafa.

Dentro do recipiente havia um pedaço de papel manuscrito. Mesmo depois de tantos anos, a mensagem ainda estava legível e trazia informações que acabariam dando início a uma busca internacional.

O que dizia o bilhete encontrado no deserto

O conteúdo era curto, mas continha algumas pistas importantes.

O papel mencionava maio de 1977, o nome Tom Moran, a referência “Party 6305”, o termo “Avich”, Bay Street e Malta.

Não havia uma cidade indicada no bilhete. Ainda assim, aquelas poucas informações foram suficientes para que os responsáveis pela descoberta tentassem descobrir quem era o autor.

A fotografia da mensagem foi enviada por Ayman Zidan, primo e parceiro de expedições de Suleiman, ao jornal Times of Malta. A partir daí, a investigação começou a cruzar as pistas deixadas no papel com registros antigos.

Uma pista de 1981 ajudou a solucionar o quebra-cabeça

A busca encontrou uma referência importante em um registro oficial maltês de 1981.

O documento associava o endereço citado no bilhete à cidade de Marsascala, em Malta. Com essa nova informação, a procura pelo autor da mensagem ganhou um caminho mais concreto.

Depois, uma publicação em um grupo comunitário ajudou a localizar Carmen Rossiter, irmã de Tom Moran.

No primeiro contato, ela chegou a desconfiar que aquilo pudesse ser uma brincadeira. Mas a reação mudou quando recebeu uma fotografia do bilhete.

Carmen reconheceu a caligrafia do irmão.

Quem era o homem que escreveu a mensagem?

Tom Moran era maltês e havia trabalhado no Egito como geofísico de uma companhia norte-americana de exploração de petróleo.

Sua trajetória profissional começou de uma maneira diferente. Ele deixou a escola aos 16 anos e entrou para o Exército britânico, onde recebeu treinamento técnico.

Ao longo da carreira, Moran também passou por países como Arábia Saudita e Papua-Nova Guiné. Mais tarde, trabalhou na divisão de exploração de petróleo do governo de Malta.

Moran morreu em 1998, aos 54 anos, sem saber que aquela pequena mensagem deixada décadas antes ainda existia.

Por que o papel sobreviveu por tanto tempo?

A garrafa foi encontrada em uma região extremamente seca e remota do Deserto Ocidental do Egito.

O papel também estava protegido dentro do recipiente de vidro, o que ajudou a mantê-lo preservado durante décadas. Ainda assim, não existe uma análise laboratorial publicada que determine exatamente quais fatores foram responsáveis pela conservação da mensagem.

Suleiman e Ayman percorrem a região em busca e mapeamento de antigas rotas utilizadas por caravanas de camelos. Durante uma dessas expedições, acabaram encontrando a garrafa.

O objeto estava próximo de outros vestígios antigos, mas havia uma diferença importante: aquele pedaço de papel trazia um nome que ainda poderia ser investigado.

Uma garrafa virou uma espécie de cápsula do tempo

Em 1977, Tom Moran deixou algumas informações dentro de uma garrafa no deserto.

Quase 50 anos depois, o objeto reapareceu nas mãos de exploradores. A partir de um nome, uma referência de endereço e uma fotografia, a busca atravessou o Egito e chegou até Malta.

E foi justamente uma pessoa da família que conseguiu confirmar a história.