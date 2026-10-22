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Garrafa voa em briga de Belo e Rayane Figliuzzi após flagra em shopping; saiba o que aconteceu

Segundo jornal, influenciadora encontrou o cantor dentro de um carro com outra mulher e protagonizou uma discussão acalorada com o namorado

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:36

Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução

A crise no relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (21). A influenciadora flagrou o cantor dentro de um carro com outra mulher no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O encontro teria terminado em uma discussão acalorada, com direito a uma garrafa de água arremessada pelo local.

As informações são do jornal Extra. Segundo o veículo, Rayane teria chegado ao estacionamento depois de descobrir que Belo estava no shopping, acompanhando uma mulher que não era Nicole Fagundes, ex-secretária da influenciadora apontada como affair do artista. Irritada com a situação, ela abordou os dois e discutiu com o namorado.

Rayane Figliuzzi 1 de 15

Antes do episódio, a influenciadora havia ido à faculdade e almoçado no Village Mall, localizado a cerca de 1,3 quilômetro do local onde Belo estava. Ao saber que o cantor se encontrava praticamente do outro lado da Avenida das Américas, que separa os dois centros comerciais, ela foi até o Barra Garden.

Procurada pelo Extra, a administração do shopping informou que apenas a empresa responsável pelo estacionamento poderia confirmar se as câmeras de segurança registraram a discussão. Até a publicação desta matéria, a RJ Parkin não havia respondido.

Crise no relacionamento já dura meses

Belo e Rayane estão juntos há cerca de dois anos e enfrentam uma crise no relacionamento. A influenciadora chegou a pedir a separação, mas, segundo informações de bastidores, o cantor não quer colocar um ponto final na relação.

Um dos motivos do desgaste seria o suposto affair de Belo com Nicole Fagundes, que já trabalhou como secretária de Rayane. Durante um período, Nicole chegou a morar com o casal e cuidava de tarefas pessoais da influenciadora, como reservas de passagens, compras e organização da agenda.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

Nos bastidores do Carnaval, também circula a informação de que Belo teria pagado pelo posto de musa que Nicole ocupará na Unidos da Tijuca em 2027. Rayane, por sua vez, tentava conquistar o mesmo espaço na Grande Rio.

A influenciadora não aceitaria manter uma relação aberta apenas por parte do namorado e também não quer colocar a situação como uma escolha entre ela e Nicole.

Outro ponto de conflito envolve o patrimônio. Rayane gostaria que Belo destinasse a ela um carro e um apartamento, já que teria se mudado para a casa do cantor no início do relacionamento. Ele não teria aceitado o pedido e, segundo fontes, tenta evitar a separação, chegando a prometer que ajudaria a namorada a conseguir espaço na televisão.

Enquanto isso, ainda de acordo com o Extra, Belo estaria providenciando um imóvel para viver um romance com Nicole.