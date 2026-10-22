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Garrafa voa em briga de Belo e Rayane Figliuzzi após flagra em shopping; saiba o que aconteceu

Segundo jornal, influenciadora encontrou o cantor dentro de um carro com outra mulher e protagonizou uma discussão acalorada com o namorado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:36

Rayane Figliuzzi e Belo
Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução

A crise no relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (21). A influenciadora flagrou o cantor dentro de um carro com outra mulher no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O encontro teria terminado em uma discussão acalorada, com direito a uma garrafa de água arremessada pelo local.

As informações são do jornal Extra. Segundo o veículo, Rayane teria chegado ao estacionamento depois de descobrir que Belo estava no shopping, acompanhando uma mulher que não era Nicole Fagundes, ex-secretária da influenciadora apontada como affair do artista. Irritada com a situação, ela abordou os dois e discutiu com o namorado.

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
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Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram

Antes do episódio, a influenciadora havia ido à faculdade e almoçado no Village Mall, localizado a cerca de 1,3 quilômetro do local onde Belo estava. Ao saber que o cantor se encontrava praticamente do outro lado da Avenida das Américas, que separa os dois centros comerciais, ela foi até o Barra Garden.

Procurada pelo Extra, a administração do shopping informou que apenas a empresa responsável pelo estacionamento poderia confirmar se as câmeras de segurança registraram a discussão. Até a publicação desta matéria, a RJ Parkin não havia respondido.

Crise no relacionamento já dura meses

Belo e Rayane estão juntos há cerca de dois anos e enfrentam uma crise no relacionamento. A influenciadora chegou a pedir a separação, mas, segundo informações de bastidores, o cantor não quer colocar um ponto final na relação.

Um dos motivos do desgaste seria o suposto affair de Belo com Nicole Fagundes, que já trabalhou como secretária de Rayane. Durante um período, Nicole chegou a morar com o casal e cuidava de tarefas pessoais da influenciadora, como reservas de passagens, compras e organização da agenda.

Rayane Figliuzzi e Belo

Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane estiveram juntos no cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Belo por Reprodução/Instagram
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Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Nos bastidores do Carnaval, também circula a informação de que Belo teria pagado pelo posto de musa que Nicole ocupará na Unidos da Tijuca em 2027. Rayane, por sua vez, tentava conquistar o mesmo espaço na Grande Rio.

A influenciadora não aceitaria manter uma relação aberta apenas por parte do namorado e também não quer colocar a situação como uma escolha entre ela e Nicole.

Outro ponto de conflito envolve o patrimônio. Rayane gostaria que Belo destinasse a ela um carro e um apartamento, já que teria se mudado para a casa do cantor no início do relacionamento. Ele não teria aceitado o pedido e, segundo fontes, tenta evitar a separação, chegando a prometer que ajudaria a namorada a conseguir espaço na televisão.

Enquanto isso, ainda de acordo com o Extra, Belo estaria providenciando um imóvel para viver um romance com Nicole.

Veja como é a mansão do cantor Belo

Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Closet de Belo por Reprodução
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Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução

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Rayane Figliuzzi Belo

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