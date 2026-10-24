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Gatinho que perdeu as duas orelhas em luta contra o câncer comove a internet e ganha bolo especial

Carlos, de apenas 1 ano e 5 meses, passou por uma cirurgia para retirar as partes afetadas pela doença; família preparou uma surpresa após o tratamento

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:16

Gatinho Carlos teve câncer nas orelhas Crédito: Reprodução

Um gatinho de apenas 1 ano e 5 meses conquistou as redes sociais depois de superar um câncer de pele que atingiu suas duas orelhas. Carlos precisou passar por uma cirurgia para retirar as partes afetadas pela doença e, após a recuperação, ganhou uma festa preparada pela família, com direito a um bolo feito especialmente para ele.

O animal foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas, um tumor maligno que pode atingir diferentes regiões da pele dos gatos. No caso de Carlos, a doença comprometeu os dois pavilhões auriculares, tornando necessária a retirada cirúrgica das estruturas externas das orelhas.

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Segundo informações divulgadas pelo jornal El Comercio, o procedimento foi realizado nos Estados Unidos e apresentou resultado positivo. Após o tratamento, a família decidiu celebrar a recuperação do animal com uma surpresa.

O bolo foi preparado com sachê de ração úmida e petiscos próprios para gatos. A decoração também teve um detalhe curioso: um pequeno carrinho de corrida de brinquedo, em uma brincadeira com o nome Carlos.

As imagens da comemoração circularam nas redes sociais e chamaram a atenção dos internautas. Mesmo com a mudança na aparência após a cirurgia, o gatinho recebeu mensagens de carinho e passou a ser chamado de "pequeno guerreiro" por pessoas que acompanharam sua história.

O carcinoma de células escamosas é um tipo de câncer de pele que pode afetar especialmente áreas com pouca proteção de pelos, como orelhas, nariz e pálpebras. A exposição prolongada à radiação solar é um dos fatores associados ao desenvolvimento da doença, sobretudo em gatos de pelagem clara.

Quando o tumor compromete os pavilhões auriculares, a retirada das estruturas afetadas pode ser indicada para controlar a doença e impedir sua progressão.

Apesar da alteração na aparência, a remoção da parte externa das orelhas não significa necessariamente perda de audição. A capacidade auditiva depende da preservação das estruturas internas e da extensão da cirurgia.