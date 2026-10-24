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Gatinho que perdeu as duas orelhas em luta contra o câncer comove a internet e ganha bolo especial

Carlos, de apenas 1 ano e 5 meses, passou por uma cirurgia para retirar as partes afetadas pela doença; família preparou uma surpresa após o tratamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:16

Gatinho Carlos teve câncer nas orelhas
Gatinho Carlos teve câncer nas orelhas Crédito: Reprodução

Um gatinho de apenas 1 ano e 5 meses conquistou as redes sociais depois de superar um câncer de pele que atingiu suas duas orelhas. Carlos precisou passar por uma cirurgia para retirar as partes afetadas pela doença e, após a recuperação, ganhou uma festa preparada pela família, com direito a um bolo feito especialmente para ele.

O animal foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas, um tumor maligno que pode atingir diferentes regiões da pele dos gatos. No caso de Carlos, a doença comprometeu os dois pavilhões auriculares, tornando necessária a retirada cirúrgica das estruturas externas das orelhas.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

Segundo informações divulgadas pelo jornal El Comercio, o procedimento foi realizado nos Estados Unidos e apresentou resultado positivo. Após o tratamento, a família decidiu celebrar a recuperação do animal com uma surpresa.

O bolo foi preparado com sachê de ração úmida e petiscos próprios para gatos. A decoração também teve um detalhe curioso: um pequeno carrinho de corrida de brinquedo, em uma brincadeira com o nome Carlos.

As imagens da comemoração circularam nas redes sociais e chamaram a atenção dos internautas. Mesmo com a mudança na aparência após a cirurgia, o gatinho recebeu mensagens de carinho e passou a ser chamado de "pequeno guerreiro" por pessoas que acompanharam sua história.

O carcinoma de células escamosas é um tipo de câncer de pele que pode afetar especialmente áreas com pouca proteção de pelos, como orelhas, nariz e pálpebras. A exposição prolongada à radiação solar é um dos fatores associados ao desenvolvimento da doença, sobretudo em gatos de pelagem clara.

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Quando o tumor compromete os pavilhões auriculares, a retirada das estruturas afetadas pode ser indicada para controlar a doença e impedir sua progressão.

Apesar da alteração na aparência, a remoção da parte externa das orelhas não significa necessariamente perda de audição. A capacidade auditiva depende da preservação das estruturas internas e da extensão da cirurgia.

No caso de Carlos, os relatos divulgados sobre a recuperação apontam que o tratamento foi bem-sucedido. Não foram informados detalhes sobre exames posteriores ou acompanhamento veterinário de longo prazo.

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