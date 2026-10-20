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Gato Preto e Bia Miranda são condenados a pagar R$ 211 mil após acidente com Porsche em SP

Sentença prevê R$ 160 mil em indenizações a pai e filho pela colisão e R$ 50 mil por danos morais causados pela exposição das vítimas nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:30

Bia Miranda e Gato Preto aparecem com bebidas horas antes de acidente grave em SP. Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça de São Paulo condenou os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda a pagar R$ 211.335,99 em indenizações a duas vítimas de um acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2025, na zona oeste da capital paulista. A decisão, assinada em 16 de setembro, responsabiliza Samuel Sant’Anna da Costa pela colisão e Bia pela exposição das vítimas nas redes sociais.

O acidente aconteceu no dia 20 de agosto de 2025, quando Gato Preto dirigia um Porsche pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo a sentença, ele avançou o sinal vermelho e atingiu um Hyundai HB20 ocupado por um homem e o filho dele. Um exame toxicológico realizado após a batida detectou álcool etílico, MDA e THC na urina do influenciador.

Bia Miranda e Gato Preto 1 de 11

Pela colisão, Gato Preto foi condenado a pagar R$ 160 mil por danos morais às vítimas: R$ 100 mil ao jovem e R$ 60 mil ao pai. Ele também deverá indenizar o rapaz em R$ 1.335,99 pelos danos a um celular.

O jovem sofreu uma fratura na mandíbula, teve dificuldades para abrir a boca e precisou seguir uma dieta líquida e pastosa, além de receber acompanhamento médico por três meses. A decisão também considerou o agravamento de um quadro de ansiedade preexistente. O pai, por sua vez, presenciou o filho ferido e, conforme a sentença, foi ameaçado pelo influenciador no local do acidente.

Bia Miranda foi condenada a pagar R$ 50 mil por danos morais. Embora estivesse no banco do passageiro e não tenha sido responsabilizada pela colisão, a Justiça considerou a conduta da influenciadora após a batida. Ela gravou o local enquanto o jovem recebia atendimento e publicou imagens nas redes sociais, acompanhadas de comentários depreciativos sobre as vítimas e o veículo.

A defesa argumentou que Bia pretendia apenas informar os seguidores sobre seu estado de saúde, mas o juiz rejeitou a justificativa.