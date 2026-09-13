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Geladinho (ou sacolé) de Romeu e Julieta fica mega cremoso e é a melhor opção de sobremesa refrescante para o fim de semana

Sobremesa gelada combina queijo e goiabada em uma receita simples, econômica e perfeita para os dias quentes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:00

Deixe alguns centímetros livres no saquinho para facilitar o fechamento e evitar vazamentos no congelador
Deixe alguns centímetros livres no saquinho para facilitar o fechamento e evitar vazamentos no congelador Crédito: Reprodução

A combinação de queijo com goiabada é um clássico brasileiro que também pode virar uma sobremesa refrescante. No geladinho Romeu e Julieta, uma base cremosa com queijo ganha uma camada de goiabada dentro do saquinho, deixando o doce com sabor marcante e uma apresentação diferente.

A receita é simples e preparada no liquidificador. O segredo para conseguir o contraste característico do Romeu e Julieta é espalhar a goiabada pelas laterais do saquinho antes de acrescentar o creme.

Geladinho (sacolé) romeu e julieta é uma das melhores receitas para o fim de semana

Retirar o geladinho do congelador alguns minutos antes de servir ajuda a deixar a textura mais cremosa por Reprodução
Deixe alguns centímetros livres no saquinho para facilitar o fechamento e evitar vazamentos no congelador por Reprodução
Espere a goiabada derretida esfriar completamente antes de adicionar o creme de queijo por Reprodução
O queijo minas ajuda a trazer o sabor característico do Romeu e Julieta para a base do geladinho por Reprodução
Espalhar a calda de goiabada pelas laterais do saquinho deixa o geladinho mais recheado a cada mordida por Reprodução
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Retirar o geladinho do congelador alguns minutos antes de servir ajuda a deixar a textura mais cremosa por Reprodução

Geladinho de Romeu e Julieta

Ingredientes

Para o creme:

* 500 ml de leite integral

* 1 caixa de leite condensado

* 1 caixa de creme de leite

* 150 g de cream cheese

* 100 g de queijo minas frescal

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Para o recheio de goiabada:

* 250 g de goiabada

* 100 ml de água

Modo de preparo

Comece pela goiabada. Corte-a em pedaços pequenos, coloque em uma panela com a água e leve ao fogo baixo. Mexa até que derreta completamente e forme uma calda grossa e homogênea. Retire do fogo e espere esfriar.

Enquanto isso, coloque no liquidificador o leite, o leite condensado, o creme de leite, o cream cheese e o queijo minas. Bata bem até conseguir uma mistura lisa e cremosa.

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Quando a calda de goiabada estiver fria, coloque aproximadamente uma colher de sopa dentro de cada saquinho para geladinho. Aperte delicadamente o saquinho para espalhar a goiabada pelas laterais, criando o efeito de recheio.

Com a ajuda de um funil, despeje o creme de queijo nos saquinhos, deixando alguns centímetros livres na parte superior para conseguir amarrá-los. Feche bem e leve ao congelador por pelo menos 6 horas, ou até que os geladinhos estejam completamente firmes.

Para um resultado mais cremoso, retire o geladinho do congelador cerca de dois a três minutos antes de consumir. A goiabada continuará mais macia que a base congelada, criando o contraste de sabores e texturas característico do Romeu e Julieta.

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