Geladinho (ou sacolé) de Romeu e Julieta fica mega cremoso e é a melhor opção de sobremesa refrescante para o fim de semana

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:00
A combinação de queijo com goiabada é um clássico brasileiro que também pode virar uma sobremesa refrescante. No geladinho Romeu e Julieta, uma base cremosa com queijo ganha uma camada de goiabada dentro do saquinho, deixando o doce com sabor marcante e uma apresentação diferente.
A receita é simples e preparada no liquidificador. O segredo para conseguir o contraste característico do Romeu e Julieta é espalhar a goiabada pelas laterais do saquinho antes de acrescentar o creme.
Geladinho (sacolé) romeu e julieta é uma das melhores receitas para o fim de semana
Ingredientes
Para o creme:
* 500 ml de leite integral
* 1 caixa de leite condensado
* 1 caixa de creme de leite
* 150 g de cream cheese
* 100 g de queijo minas frescal
Para o recheio de goiabada:
* 250 g de goiabada
* 100 ml de água
Modo de preparo
Comece pela goiabada. Corte-a em pedaços pequenos, coloque em uma panela com a água e leve ao fogo baixo. Mexa até que derreta completamente e forme uma calda grossa e homogênea. Retire do fogo e espere esfriar.
Enquanto isso, coloque no liquidificador o leite, o leite condensado, o creme de leite, o cream cheese e o queijo minas. Bata bem até conseguir uma mistura lisa e cremosa.
Quando a calda de goiabada estiver fria, coloque aproximadamente uma colher de sopa dentro de cada saquinho para geladinho. Aperte delicadamente o saquinho para espalhar a goiabada pelas laterais, criando o efeito de recheio.
Com a ajuda de um funil, despeje o creme de queijo nos saquinhos, deixando alguns centímetros livres na parte superior para conseguir amarrá-los. Feche bem e leve ao congelador por pelo menos 6 horas, ou até que os geladinhos estejam completamente firmes.
Para um resultado mais cremoso, retire o geladinho do congelador cerca de dois a três minutos antes de consumir. A goiabada continuará mais macia que a base congelada, criando o contraste de sabores e texturas característico do Romeu e Julieta.