CURIOSIDADES

Gelo derrete nos Alpes da Itália, revela 250 bombas e munições da Primeira Guerra escondidas há 100 anos

Exército italiano realizou uma operação especializada para retirar cerca de 250 munições antigas, que voltaram a representar perigo para moradores e turistas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:47

Artefatos explosivos utilizados na Primeira Guerra Mundial voltaram a aparecer nas montanhas italianas após mais de um século congelados Crédito: Italian Army / Wikimedia Commons

Imagine caminhar por uma paisagem coberta de neve, cercada por montanhas e geleiras, e encontrar algo que estava escondido havia mais de um século. Parece cena de filme histórico, mas uma descoberta recente transformou esse cenário em realidade nos Alpes italianos.

Com o recuo do gelo nas Dolomitas, cerca de 250 munições da Primeira Guerra Mundial começaram a reaparecer, exigindo uma operação especializada do Exército da Itália.

Munições da Primeira Guerra Mundial 1 de 6

Projéteis de artilharia, bombas de morteiro e outros artefatos explosivos foram encontrados em diferentes pontos da região de Trentino-Alto Adige.

O episódio chama atenção por um motivo que vai além da arqueologia ou da história militar: o derretimento das geleiras está trazendo de volta objetos que permaneceram escondidos durante mais de 100 anos.

O que a montanha escondeu durante tantas décadas?

As Dolomitas são conhecidas pelas paisagens impressionantes, pelos paredões rochosos e pelas trilhas que atraem visitantes de diferentes partes do mundo.

Mas existe uma camada menos conhecida dessa região: seu passado ligado aos confrontos militares da Primeira Guerra Mundial.

Entre 1915 e 1918, soldados italianos e austro-húngaros enfrentaram condições extremas em uma campanha conhecida como Guerra Branca.

Os combates aconteceram em regiões montanhosas, onde neve, gelo, baixas temperaturas e terrenos difíceis faziam parte da rotina dos militares.

Parte das munições utilizadas naquele período acabou permanecendo sob a neve e o gelo por mais de um século.

Agora, com a transformação da paisagem, esses vestígios voltaram a ficar expostos.

O derretimento revelou algo que estava fora do alcance dos olhos

O reaparecimento dos artefatos não aconteceu por acaso.

O recuo acelerado das geleiras Caré Alto e Lares, associado às temperaturas extremas dos últimos anos, tornou visíveis objetos que estavam enterrados nas montanhas.

Segundo as autoridades locais, a baixa precipitação de neve no inverno de 2025 e o calor intenso durante o verão europeu de 2026 contribuíram para acelerar o derretimento na região de Trentino.

O resultado foi uma situação delicada: munições antigas começaram a aparecer em áreas frequentadas por caminhantes, alpinistas e trabalhadores da montanha.

Antes de continuar, pense em uma situação: você está fazendo uma trilha em um dos cenários mais bonitos da Europa e encontra um objeto metálico antigo parcialmente enterrado.

A curiosidade provavelmente seria imediata. Mas, nesse caso, a recomendação é não tocar nem tentar movimentar o objeto.

Uma descoberta inesperada até durante um acidente

Entre os episódios relatados pelas autoridades, um chamou atenção pela circunstância em que aconteceu.

Em junho, uma bomba de morteiro de 90 milímetros foi encontrada perto de Caldonazzo, depois que um carro capotou em uma ravina.

Quando os bombeiros removeram o veículo, perceberam a presença do artefato explosivo próximo a uma árvore.

O motorista havia esquecido de acionar o freio de mão ao estacionar, segundo o relato do Exército italiano.

A munição foi retirada por uma equipe especializada em desativação de explosivos.

Outros objetos foram encontrados por trilheiros e naturalistas, mostrando como vestígios históricos podem reaparecer em situações completamente inesperadas.

A operação exigiu especialistas em terrenos extremos

A retirada das munições ficou sob responsabilidade de integrantes do 2º Regimento de Engenharia da Brigada Alpina Julia, unidade do Exército italiano especializada em operações de alto risco e resgates em grandes altitudes.

Os trabalhos começaram no início de agosto e foram concluídos em 16 de outubro.

Ao todo, aproximadamente 250 artefatos foram recolhidos durante a campanha.

A operação exigiu habilidades de montanhismo para alcançar áreas de difícil acesso, com grandes altitudes e terrenos especialmente desafiadores.

Em um dos pontos, um depósito de projéteis de artilharia de 75 milímetros provocou o fechamento temporário de uma rota bastante utilizada por alpinistas. Depois da remoção, o caminho foi reaberto.

O que fazer se encontrar uma munição antiga durante uma trilha?

O reaparecimento desses objetos também acendeu um alerta para quem visita as montanhas italianas.

Como algumas munições podem continuar perigosas mesmo depois de décadas enterradas, as autoridades iniciaram uma campanha de conscientização voltada a moradores e turistas.

A orientação é simples:

Não toque: mesmo que o objeto pareça enferrujado ou danificado.

mesmo que o objeto pareça enferrujado ou danificado. Não tente retirar: movimentar uma munição pode representar risco de explosão.

movimentar uma munição pode representar risco de explosão. Avise as autoridades: informe o local onde encontrou o objeto.

informe o local onde encontrou o objeto. Se possível, registre à distância: uma fotografia pode ajudar na identificação, desde que seja feita sem aproximação perigosa.

A recomendação vale mesmo quando o artefato parece antigo ou sem condições de funcionamento.

Uma paisagem que está revelando mais do que sua beleza

O caso das Dolomitas mostra como as mudanças ambientais podem modificar não apenas a aparência de uma paisagem, mas também aquilo que permanece escondido nela.