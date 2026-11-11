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Gêmeas? Viviane Batidão reage a comparações com Anitta: 'Independente do rosto'

Cantora paraense contou que os comentários começaram logo no início da carreira da carioca

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:33

Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia Crédito: Reprodução/Instagram

Quem ouviu a música 'Só Pra Tu', lançada durante o Carnaval, reparou na semelhança no palco e nos clipes entre Viviane Batidão e Anitta. Em entrevista à revista Quem, a cantora paraense, conhecida como a rainha do tecnomelody, ritmo popular do Norte que mistura batidas eletrônicas com música regional, levou o assunto com bom humor e garantiu que o público já notava os traços em comum muito antes do dueto sair do papel.

Viviane Batidão e Anitta são constantemente comparadas

Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram
Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram
Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram
Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram
Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram
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Anitta e Viviane Batidão no Global Citizen Amazônia por Reprodução/Instagram

Segundo Viviane, os comentários vieram dos próprios amigos do Pará assim que a dona de 'EQUILIBRIVM' ficou famosa. "Quando ela apareceu nacionalmente, eu já cantava, e os meus amigos falaram: 'Vivi, tem uma menina que apareceu aí que parece muito contigo, ela tem o teu jeito'. As pessoas sempre compararam, independentemente do rosto que a gente estava", brincou ela, fazendo graça sobre as mudanças de visual de ambas ao longo dos anos.

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A cantora de 42 anos destacou que não vê motivos para se incomodar com a história e enxerga a relação como um privilégio. "A mulher é linda! Não tenho problema nenhum com isso", explicou. Viviane ainda rasgou elogios à colega de profissão: "A Anitta é uma artista gigante, incrível, que furou tantas bolhas, que fez e continua fazendo história na nossa música, então sempre foi uma referência. Para mim, gravar alguma coisa com ela era o último pilar de conquistas, o auge".

Viviane Batidão

Viviane Batidão por Tereza Maciel/Divulgação
Viviane Batidão por Tereza Maciel/Divulgação
Viviane Batidão por Alle Peixoto/Divulgação
Viviane Batidão por Alle Peixoto/Divulgação
Cenas do clipe "Covarde" com Suanny Batidão por Alle Peixoto/Divulgação
Cenas do clipe "Covarde" com Suanny Batidão por Alle Peixoto/Divulgação
Cenas do clipe "Covarde" com Suanny Batidão por Alle Peixoto/Divulgação
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Viviane Batidão por Tereza Maciel/Divulgação

O contato entre as duas começou durante a passagem dos Ensaios da Anitta, a maratona de shows pré-carnaval comandada pela funkeira, por São Luís, no Maranhão. Fã assumida, Viviane pediu o número de telefone da cantora para a equipe e mandou uma mensagem propondo um feat.

O convite foi aceito na hora e rendeu inclusive uma apresentação surpresa em Portugal. Viviane viajou a Lisboa de férias com o marido para comemorar sete anos de união e acabou subindo ao palco do projeto da carioca por lá. "Ela soube que eu estava lá e me chamou. Foi incrível. Só tenho gratidão por essa mulher fantástica", comemorou.

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Anitta Viviane Batidão

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