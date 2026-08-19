COINCIDÊNCIA?

Gêmeos se casam com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gêmeos; veja fotos

Akhil Thomas, um dos noivos, explicou que ele e o irmão estavam determinados a casarem com gêmeas

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:08

Foto viralizou nas redes sociais Crédito: Acervo da família via BBC

Uma foto de casamento com quatro pares de gêmeos viralizou no sul da Índia.

A imagem chamou atenção ainda porque os casais não são os únicos gêmeos na imagem, mas até mesmo os dois padres que aparecem oficializando a cerimônia, assim como também os dois coroinhas gêmeos que auxiliam na ocasião.

No entanto, se engana quem pensa que foi mera coincidência. A ocasião foi resultado de planejamento meticuloso.

Gêmeos se casam com irmãs gêmeas 1 de 5

De acordo com o g1, Akhil Thomas, um dos noivos, explicou que ele e o irmão estavam determinados a casarem com gêmeas. “Nossa família passou quase três anos procurando noivas adequadas para nós”, disse Nikhil Thomas, um dos noivos e irmão gêmeo de Akhil, com 32 anos.

Na região, ser solteiro com 30 anos não é bem visto, por isso, segundo Akhil, os parentes os incentivaram a não esperar por gêmeos. Na esperança de encontrar noivas adequadas para seus filhos, a família contatou um serviço matrimonial especializado em gêmeos.

Segundo o g1, Akhil relatou que nos últimos anos conheceu cerca de 40 pares de irmãs gêmeas antes de serem apresentadas a Magi e Maria Mary. Aí por coincidência do destino, as irmãs de 31 anos também esperavam se casar com gêmeos.

Assim, as irmãs expressaram o desejo de que gêmeos oficiassem a cerimônia de casamento. A ideia veio após Magi e Maria verem os coroinhas gêmeos Jeron e Johan James em um encontro da igreja no ano passado.

Quando o casamento foi arranjado, eles entraram em contato com os irmãos e os convidaram para participar da cerimônia. A mãe de Akhil tinha conhecido os padres gêmeos Antho e Ajo Perumkattil em uma reunião de oração na igreja alguns meses antes.

"O nosso não é um casamento por amor, foi arranjado pelos nossos pais", ressaltou Nikhil Thomas.

A união foi fruto de um modelo tradicional indiano de casamento arranjado, no qual os pais e os mais velhos da família desempenham o papel de casamenteiros.

Desde quando as fotos da cerimônia viralizaram, os casais receberam uma enxurrada de mensagens de felicitações online.