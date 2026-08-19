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Gêmeos se casam com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gêmeos; veja fotos

Akhil Thomas, um dos noivos, explicou que ele e o irmão estavam determinados a casarem com gêmeas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:08

Foto viralizou nas redes sociais
Foto viralizou nas redes sociais Crédito: Acervo da família via BBC

Uma foto de casamento com quatro pares de gêmeos viralizou no sul da Índia.

A imagem chamou atenção ainda porque os casais não são os únicos gêmeos na imagem, mas até mesmo os dois padres que aparecem oficializando a cerimônia, assim como também os dois coroinhas gêmeos que auxiliam na ocasião.

No entanto, se engana quem pensa que foi mera coincidência. A ocasião foi resultado de planejamento meticuloso.

Gêmeos se casam com irmãs gêmeas

Registros do casamento por Acervo da família via BBC
Registros do casamento por Acervo da família via BBC
Registros do casamento por Acervo da família via BBC
Registros do casamento por Acervo da família via BBC
Registros do casamento por Acervo da família via BBC
1 de 5
Registros do casamento por Acervo da família via BBC

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De acordo com o g1, Akhil Thomas, um dos noivos, explicou que ele e o irmão estavam determinados a casarem com gêmeas. “Nossa família passou quase três anos procurando noivas adequadas para nós”, disse Nikhil Thomas, um dos noivos e irmão gêmeo de Akhil, com 32 anos.

Na região, ser solteiro com 30 anos não é bem visto, por isso, segundo Akhil, os parentes os incentivaram a não esperar por gêmeos. Na esperança de encontrar noivas adequadas para seus filhos, a família contatou um serviço matrimonial especializado em gêmeos.

Segundo o g1, Akhil relatou que nos últimos anos conheceu cerca de 40 pares de irmãs gêmeas antes de serem apresentadas a Magi e Maria Mary. Aí por coincidência do destino, as irmãs de 31 anos também esperavam se casar com gêmeos.

Assim, as irmãs expressaram o desejo de que gêmeos oficiassem a cerimônia de casamento. A ideia veio após Magi e Maria verem os coroinhas gêmeos Jeron e Johan James em um encontro da igreja no ano passado.

Quando o casamento foi arranjado, eles entraram em contato com os irmãos e os convidaram para participar da cerimônia. A mãe de Akhil tinha conhecido os padres gêmeos Antho e Ajo Perumkattil em uma reunião de oração na igreja alguns meses antes.

"O nosso não é um casamento por amor, foi arranjado pelos nossos pais", ressaltou Nikhil Thomas.

A união foi fruto de um modelo tradicional indiano de casamento arranjado, no qual os pais e os mais velhos da família desempenham o papel de casamenteiros.

Desde quando as fotos da cerimônia viralizaram, os casais receberam uma enxurrada de mensagens de felicitações online.

Muitos usuários das redes sociais, os parabenizaram, enquanto outros descreveram o casamento como um sonho para gêmeos.

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