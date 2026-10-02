TEATRO

Genro de Xuxa, João Lucas surpreende ao soltar a voz em ensaio para musical brasileiro de Percy Jackson

O cantor assume o papel principal do espetáculo, que estreia em 10 de outubro, no Teatro Liberdade, em São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:43

João Lucas será Percy Jackson em musical Crédito: Reprodução/Instagram

Poucos dias antes da estreia do musical “Percy Jackson – O ladrão de raios”, o cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, compartilhou trechos dos preparativos para o espetáculo. A estreia está marcada para o dia 10 de outubro, no Teatro Liberdade, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.



A publicação mostra uma parte do ensaio à italiana – o primeiro encontro dos atores com a orquestra ou banda –, realizado na quarta-feira (30). Na ocasião, João interpretou a canção “Quem eu sou”. Na montagem brasileira, o artista assume o papel protagonista que dá nome à obra. Ao lado dele no palco principal está Marianna Alexandre, que interpreta Annabeth Chase.

Sasha Meneghel e João Lucas 1 de 4

"Não vejo a hora de nos vermos no teatro", escreveu o artista na legenda.

O repertório da peça ainda contará com outras canções adaptadas, como “Qual é o seu lugar” e “Encare os monstros”. A trama traz elementos da mitologia grega e acompanha os passos do jovem que descobre ser um semideus, filho de Poseidon. Percy embarca em uma aventura para recuperar o raio roubado de Zeus e salvar o mundo.