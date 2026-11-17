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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:00
A partir das 18h20 desta terça-feira (17), quando a Lua entra em Peixes, cinco signos podem sentir uma mudança no clima do dia. O período favorece a empatia, a escuta e a atenção às necessidades emocionais, tanto as próprias quanto as de quem está por perto.
Em vez de tentar controlar cada situação, a proposta será valorizar os vínculos e perceber os pequenos gestos que tornam a vida mais acolhedora. Um elogio sincero, uma ajuda oferecida na hora certa ou uma conversa mais profunda podem trazer uma satisfação inesperada. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos
Gêmeos pode perceber o quanto suas atitudes fazem diferença na vida de outras pessoas. Um elogio sincero ou uma demonstração de carinho ajuda a reconhecer que sua presença é importante para quem convive com você. Nem sempre essas pessoas encontram uma oportunidade de dizer o quanto valorizam sua amizade, mas isso não significa que não percebam seus gestos.
Você costuma ajudar sem esperar nada em troca, e essa generosidade é uma das suas qualidades mais bonitas. A partir da entrada da Lua em Peixes, às 18h20, uma demonstração de reconhecimento pode trazer aquela sensação boa de saber que suas atitudes não passam despercebidas.
Dica cósmica: aceite os elogios sem minimizar suas qualidades. Você também merece saber o quanto é importante para os outros.
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Leão
Leão pode descobrir que aceitar ajuda não significa perder a independência. Às vezes, você recusa um favor por não querer ocupar o tempo de alguém ou parecer que está dando trabalho. Mas uma oferta feita com carinho merece ser considerada, principalmente quando pode aliviar sua rotina.
A entrada da Lua em Peixes favorece uma postura mais aberta para receber apoio. Ao permitir que alguém faça algo por você, sobra mais tempo para descansar, conversar e aproveitar atividades que normalmente ficam em segundo plano. Essa experiência também pode despertar a vontade de retribuir a gentileza quando outra pessoa precisar.
Dica cósmica: não transforme a independência em obrigação de resolver tudo sozinho. Deixe que as pessoas também cuidem de você.
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Libra
Libra pode sentir vontade de dedicar mais atenção ao próprio bem-estar. Você gosta de beleza e harmonia, mas nem sempre percebe quando está cuidando mais da aparência do que das necessidades emocionais. A partir desta terça-feira à noite, a proposta é encontrar um equilíbrio entre se sentir bem por fora e estar confortável consigo mesmo.
Pequenos cuidados podem fazer diferença: organizar a rotina, reservar um tempo para a própria aparência ou simplesmente escolher algo que aumente sua autoestima. O importante é que essas atitudes não sejam feitas apenas para agradar aos outros, mas porque você também merece se sentir bem.
Dica cósmica: cuide de si sem transformar cada detalhe em uma cobrança. O autocuidado precisa trazer prazer, não mais pressão.
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Capricórnio
Capricórnio pode perceber que suas conversas estão muito concentradas em trabalho, compromissos e tarefas pendentes. Embora esses assuntos sejam importantes, nem toda relação se fortalece falando apenas sobre responsabilidades. A entrada da Lua em Peixes pode estimular uma aproximação mais espontânea e emocional.
Aproveite para perguntar como alguém realmente está, demonstrar interesse e abrir espaço para conversas que vão além da rotina. Uma brincadeira, uma pergunta carinhosa ou alguns minutos de atenção podem mudar o clima de uma relação. Você não precisa fazer grandes declarações para mostrar que se importa.
Dica cósmica: demonstre interesse pelas pessoas além das obrigações que vocês compartilham. Pequenos gestos também criam intimidade.
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Peixes
Peixes pode receber uma demonstração de carinho justamente quando menos espera. Você costuma estar disponível para ajudar, ouvir e acolher quem precisa, sem necessariamente esperar reconhecimento por isso. Mas, desta vez, pode perceber que outras pessoas também estão dispostas a oferecer o mesmo cuidado.
Com a entrada da Lua no seu signo, às 18h20, essa sensação de acolhimento ganha destaque. Um favor, uma conversa ou uma atitude atenciosa pode mostrar que você não precisa assumir sempre o papel de quem cuida. Receber apoio também faz parte de uma relação saudável, e você merece essa reciprocidade.
Dica cósmica: permita que cuidem de você. Não é preciso estar sempre disponível para todo mundo para merecer carinho.
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