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Georgina Rodríguez fica com fortuna de Cristiano Ronaldo em caso de separação? Saiba quanto ela pode levar

Segundo jornal espanhol, modelo teria direito a pensão vitalícia e a uma mansão da família em Madri caso o casamento chegue ao fim

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:55

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução/Instagram

Poucos dias após Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializarem o casamento, detalhes de um suposto acordo pré-nupcial firmado pelo casal têm chamado a atenção. Segundo o jornal espanhol Marca, o documento estabelece regras para uma eventual separação e prevê garantias financeiras para a modelo.

De acordo com a publicação, Georgina teria direito a uma pensão vitalícia de aproximadamente 100 mil euros (cerca de R$ 598,7 mil) por mês caso o relacionamento chegue ao fim. O acordo também estabeleceria que uma mansão da família localizada na exclusiva região de La Finca, em Madri, passaria para o nome da modelo em caso de separação.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

O Marca afirmou que os dados foram obtidos a partir de "diversos relatos" sobre o suposto acordo. O jornal, porém, não apresentou o documento original nem identificou as fontes responsáveis pelas informações. Por isso, os valores e as cláusulas devem ser tratados como informações atribuídas ao acordo, e não como termos oficialmente confirmados pelo casal.

Ainda segundo o jornal espanhol, as bases do contrato teriam sido estabelecidas nos primeiros anos do relacionamento, pouco depois do nascimento da primeira filha dos dois. A intenção seria definir previamente as regras patrimoniais e evitar uma eventual disputa judicial que pudesse afetar os filhos.

O Marca estima o patrimônio de Cristiano Ronaldo em mais de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 6,26 bilhões). O jogador português construiu a fortuna principalmente por meio dos contratos no futebol, publicidade, negócios e investimentos. Atualmente, ele defende o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo 1 de 13

O suposto acordo também levaria em consideração a participação de Georgina na vida familiar e os negócios mantidos por ela. A modelo construiu carreira no mercado da moda, possui projetos comerciais e protagoniza uma série que acompanha sua rotina.

Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Georgina Rodríguez, de 32, oficializaram o casamento em uma cerimônia civil privada realizada em Cascais, Portugal, em 11 de agosto. A informação também foi divulgada pelo Marca, que afirmou que o casal decidiu manter a celebração longe dos holofotes.