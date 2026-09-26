HOMENAGEM

Gian e Giovani se emocionam ao homenagear Rick durante show: ‘Grande legado’

Dupla abriu apresentação com ‘Ela É Demais’, sucesso de Rick e Renner, e relembrou amizade com o cantor

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:00

Gian e Giovani se emocionaram ao homenagear Rick durante show e relembraram o legado do cantor Crédito: Reprodução

Gian e Giovani emocionaram o público durante um show na noite desta sexta-feira (25) ao prestar uma homenagem a Rick, da dupla com Renner, que morreu aos 59 anos após um acidente aéreo. Os irmãos escolheram um dos grandes sucessos do sertanejo para abrir a apresentação: ‘Ela É Demais’.

Logo depois da música, Gian falou sobre a trajetória do amigo e destacou a importância que ele teve na música sertaneja. “A gente queria começar o show desta maneira para homenagear um grande artista, um cara que nos deixou de uma forma trágica, mas deixou tanta coisa boa, um legado maravilhoso. Foi um grande compositor e um grande amigo”, afirmou.

Giovani também se emocionou e pediu que o público aplaudisse Rick. No telão, imagens do cantor apareceram acompanhadas da palavra “luto”.

Rick Sollo 1 de 4

“O aplauso de todos vocês para esse grande cara que deixou um grande legado, nosso amigo Rick”, disse.

A relação entre Giovani e Rick ia além da amizade. Durante um período em que Gian e Giovani estavam afastados, Giovani formou com Rick o projeto ‘Dois Corações’, lançado em 2017. Rick também teve participação importante na retomada da dupla de irmãos.

Segundo Giovani, quando os dois projetos chegaram ao fim, Rick o aconselhou a voltar a cantar com Gian. “Vocês são dois irmãos e têm uma grande carreira e grande história”, teria dito o cantor durante uma conversa.

Anos depois, Giovani relembrou o episódio ao lamentar a morte do amigo. “Companheiro, que o céu te receba com muito carinho e felicidade. Fica aqui uma grande saudade”, declarou.