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Gian e Giovani se emocionam ao homenagear Rick durante show: ‘Grande legado’

Dupla abriu apresentação com ‘Ela É Demais’, sucesso de Rick e Renner, e relembrou amizade com o cantor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:00

Gian e Giovani se emocionaram ao homenagear Rick durante show e relembraram o legado do cantor Crédito: Reprodução

Gian e Giovani emocionaram o público durante um show na noite desta sexta-feira (25) ao prestar uma homenagem a Rick, da dupla com Renner, que morreu aos 59 anos após um acidente aéreo. Os irmãos escolheram um dos grandes sucessos do sertanejo para abrir a apresentação: ‘Ela É Demais’.

Logo depois da música, Gian falou sobre a trajetória do amigo e destacou a importância que ele teve na música sertaneja. “A gente queria começar o show desta maneira para homenagear um grande artista, um cara que nos deixou de uma forma trágica, mas deixou tanta coisa boa, um legado maravilhoso. Foi um grande compositor e um grande amigo”, afirmou.

Giovani também se emocionou e pediu que o público aplaudisse Rick. No telão, imagens do cantor apareceram acompanhadas da palavra “luto”.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

“O aplauso de todos vocês para esse grande cara que deixou um grande legado, nosso amigo Rick”, disse.

A relação entre Giovani e Rick ia além da amizade. Durante um período em que Gian e Giovani estavam afastados, Giovani formou com Rick o projeto ‘Dois Corações’, lançado em 2017. Rick também teve participação importante na retomada da dupla de irmãos.

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Segundo Giovani, quando os dois projetos chegaram ao fim, Rick o aconselhou a voltar a cantar com Gian. “Vocês são dois irmãos e têm uma grande carreira e grande história”, teria dito o cantor durante uma conversa.

Anos depois, Giovani relembrou o episódio ao lamentar a morte do amigo. “Companheiro, que o céu te receba com muito carinho e felicidade. Fica aqui uma grande saudade”, declarou.

Rick morreu em 21 de setembro, em um acidente de helicóptero. Além do cantor, outras quatro pessoas morreram na queda da aeronave. O velório e o sepultamento foram realizados na quinta-feira (25), em cerimônia reservada aos familiares e amigos próximos.

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