LUTO

Giane Alves levava vida saudável e estava com os dois filhos quando sofreu mal súbito e morreu aos 32 anos

Modelo havia levado o filho caçula, de apenas um mês e meio, para uma consulta de rotina quando passou mal

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:58

Giane Alves Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Giane Alves morreu aos 32 anos na sexta-feira (2), na Bahia, após sofrer um mal súbito. A baiana havia levado o filho recém-nascido para uma consulta de rotina quando passou mal. Na ocasião, ela estava acompanhada do marido, José Sobrinho, dos dois filhos, Gael, de 7 anos, e Felipe, de apenas um mês e meio, além de uma amiga.

Segundo o agente Miguel Crispim, ela morreu no hospital após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Ele contou que a modelo era adepta de um estilo de vida saudável e morava na Bahia após trilhar a carreira internacional.

Giane Alves 1 de 14

"A Giane morreu no hospital enquanto levava o seu filho recém-nascido a uma consulta de rotina. Na hora, ela estava com os dois filhos, o marido e uma amiga. Foi um susto muito grande pra gente pois a Giane era uma mulher saudavel com estilo de vida super saudável. Ela não bebia, não fumava, não tomava nenhuma medicação", afirmou Crispim à Quem.

De acordo com o representante, Giane não tinha complicações de saúde pré-existentes e mantinha os exames em dia. "Ela estava com os exames em dia e saúde ótima, principalmente por ter dado à luz um bebê recentemente".

Giane foi descoberta por um olheiro enquanto trabalhava em um posto de gasolina na cidade de São Paulo. A partir da oportunidade, construiu uma carreira na moda ao longo de pouco mais de uma década e conquistou sucesso profissional e estabilidade financeira.