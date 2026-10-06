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Giane Alves levava vida saudável e estava com os dois filhos quando sofreu mal súbito e morreu aos 32 anos

Modelo havia levado o filho caçula, de apenas um mês e meio, para uma consulta de rotina quando passou mal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:58

Giane Alves
Giane Alves Crédito: Reprodução/Instagram

modelo Giane Alves morreu aos 32 anos na sexta-feira (2), na Bahia, após sofrer um mal súbito. A baiana havia levado o filho recém-nascido para uma consulta de rotina quando passou mal. Na ocasião, ela estava acompanhada do marido, José Sobrinho, dos dois filhos, Gael, de 7 anos, e Felipe, de apenas um mês e meio, além de uma amiga.

Segundo o agente Miguel Crispim, ela morreu no hospital após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Ele contou que a modelo era adepta de um estilo de vida saudável e morava na Bahia após trilhar a carreira internacional.

Giane Alves

Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero
Giane Alves por Reprodução/Instagram @jujuwvianna
Giane Alves por Reprodução/Instagram @tarricone
Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero
Giane Alves por Reprodução/Instagram @nicolefialdini
Giane Alves por Reprodução/Instagram @nicolefialdini
Giane Alves por Reprodução/Instagram @luiza_ananias
Giane Alves por Reprodução/Instagram @laylamotta
Giane Alves por Reprodução/Instagram @land.hugo
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @laylamotta
Giane Alves por Reprodução/Instagram @chaialexander
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Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero

"A Giane morreu no hospital enquanto levava o seu filho recém-nascido a uma consulta de rotina. Na hora, ela estava com os dois filhos, o marido e uma amiga. Foi um susto muito grande pra gente pois a Giane era uma mulher saudavel com estilo de vida super saudável. Ela não bebia, não fumava, não tomava nenhuma medicação", afirmou Crispim à Quem.

De acordo com o representante, Giane não tinha complicações de saúde pré-existentes e mantinha os exames em dia. "Ela estava com os exames em dia e saúde ótima, principalmente por ter dado à luz um bebê recentemente".

Giane foi descoberta por um olheiro enquanto trabalhava em um posto de gasolina na cidade de São Paulo. A partir da oportunidade, construiu uma carreira na moda ao longo de pouco mais de uma década e conquistou sucesso profissional e estabilidade financeira.

"A Giane era uma modelo exemplar, profissional, mantia seus princípios, era uma pessoa de uma grande pureza, com o trabalho de modelo conseguiu alcançar seus sonhos de construir uma família e dar a eles uma condição financeira ótima. Era uma mulher honesta, amorosa, uma pessoa incrivelmente boa. Trabalhamos juntos por 12 anos e ela merece ser homenageada pela mídia por ser uma pessoa incrível", afirmou.

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