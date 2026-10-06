LUTO NA MODA

Giane Alves morreu de quê? Modelo baiana de 32 anos estava em consulta com filho de 45 dias

Baiana passou mal enquanto acompanhava o bebê em uma consulta de rotina e não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:47

Giane Alves Crédito: Reprodução/Instagram (@land.hugo)

A modelo Giane Alves, de 32 anos, morreu na sexta-feira (2), em Condeúba, no sudoeste da Bahia. Ela havia levado o filho caçula, de apenas 45 dias, para uma consulta médica de rotina quando passou mal e desmaiou no hospital. A baiana foi imediatamente atendida, mas não resistiu.

As informações foram confirmadas por Miguel Crispim, agente de Giane, à CNN Brasil. A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio, que é a causa da morte súbita cardíaca. O episódio aconteceu pouco mais de um mês após Giane dar à luz ao segundo filho.

Giane Alves 1 de 14

Segundo o agente, a modelo não apresentava sinais clínicos anteriores e teve uma gestação sem complicações. "Ela tem uma trajetória de carreira maravilhosa, é uma menina muito dedicada, não bebia, não fumava, tinha uma vida saudável", afirmou.

Giane era casada e deixa dois filhos. O funeral aconteceu no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, em Condeúba, onde ela nasceu.

Da Bahia para as passarelas internacionais

Antes de entrar para o mundo da moda, Giane trabalhava como frentista em um posto de gasolina em São Paulo. Foi durante o expediente que chamou a atenção de uma olheira de uma agência de modelos, dando início à carreira profissional.

Aos 21 anos, depois de passar por testes, ensaios e castings, começou a trabalhar para marcas internacionais. A carreira levou a modelo a países como Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Portugal. Giane também participou da São Paulo Fashion Week e fez editoriais para publicações como Vogue Brasil, Vogue Itália, L'Officiel e Elle.