Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Giane Alves morreu de quê? Modelo baiana de 32 anos estava em consulta com filho de 45 dias

Baiana passou mal enquanto acompanhava o bebê em uma consulta de rotina e não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:47

Giane Alves
Giane Alves Crédito: Reprodução/Instagram (@land.hugo)

A modelo Giane Alves, de 32 anos, morreu na sexta-feira (2), em Condeúba, no sudoeste da Bahia. Ela havia levado o filho caçula, de apenas 45 dias, para uma consulta médica de rotina quando passou mal e desmaiou no hospital. A baiana foi imediatamente atendida, mas não resistiu.

As informações foram confirmadas por Miguel Crispim, agente de Giane, à CNN Brasil. A causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio, que é a causa da morte súbita cardíaca. O episódio aconteceu pouco mais de um mês após Giane dar à luz ao segundo filho.

Giane Alves

Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero
Giane Alves por Reprodução/Instagram @jujuwvianna
Giane Alves por Reprodução/Instagram @tarricone
Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero
Giane Alves por Reprodução/Instagram @nicolefialdini
Giane Alves por Reprodução/Instagram @nicolefialdini
Giane Alves por Reprodução/Instagram @luiza_ananias
Giane Alves por Reprodução/Instagram @laylamotta
Giane Alves por Reprodução/Instagram @land.hugo
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @fabriziofpellegrino
Giane Alves por Reprodução/Instagram @laylamotta
Giane Alves por Reprodução/Instagram @chaialexander
1 de 14
Giane Alves por Reprodução/Instagram @marciodelnero

Segundo o agente, a modelo não apresentava sinais clínicos anteriores e teve uma gestação sem complicações. "Ela tem uma trajetória de carreira maravilhosa, é uma menina muito dedicada, não bebia, não fumava, tinha uma vida saudável", afirmou.

Giane era casada e deixa dois filhos. O funeral aconteceu no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, em Condeúba, onde ela nasceu.

Da Bahia para as passarelas internacionais

Antes de entrar para o mundo da moda, Giane trabalhava como frentista em um posto de gasolina em São Paulo. Foi durante o expediente que chamou a atenção de uma olheira de uma agência de modelos, dando início à carreira profissional.

Aos 21 anos, depois de passar por testes, ensaios e castings, começou a trabalhar para marcas internacionais. A carreira levou a modelo a países como Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Portugal. Giane também participou da São Paulo Fashion Week e fez editoriais para publicações como Vogue Brasil, Vogue Itália, L'Officiel e Elle.

Nos últimos anos, ela havia deixado a rotina internacional para voltar ao interior da Bahia e viver com o marido e os dois filhos. Segundo o agente, a decisão tinha relação com o desejo de levar uma vida mais tranquila. "Ela queria viver mais tranquila e saudável, por isso ela decidiu ir para o interior, para ter uma vida mais tranquila, criar o filho", explicou.

Leia mais

Imagem - Modelo baiana Giane Alves, descoberta em posto de gasolina, morre aos 32 anos

Modelo baiana Giane Alves, descoberta em posto de gasolina, morre aos 32 anos

Imagem - Separou ou não? Jheny Santucci menciona 'questões financeiras' e revela decisão após apagar post sobre fim do casamento

Separou ou não? Jheny Santucci menciona 'questões financeiras' e revela decisão após apagar post sobre fim do casamento

Imagem - Qual a tatuagem que Isis Valverde se arrependeu de fazer? Atriz revela desespero: 'Uma merda, uma merda'

Qual a tatuagem que Isis Valverde se arrependeu de fazer? Atriz revela desespero: 'Uma merda, uma merda'

Mais recentes

Imagem - Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia

Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia
Imagem - Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'

Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias