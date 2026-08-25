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Gianne Albertoni quase foi deportada do Caribe por motivo inusitado: 'Fiquei uma hora e meia'

Apresentadora relembrou o perrengue que viveu durante uma viagem de trabalho ao ser barrada por causa de uma revista que carregava na bagagem

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:54

Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe Crédito: Reprodução/Instagram

Gianne Albertoni, de 45 anos, já passou por um perrengue daqueles durante uma viagem internacional. A apresentadora contou que quase foi deportada ao desembarcar em uma ilha do Caribe depois que um agente encontrou uma edição da revista Playboy em sua bagagem.

O episódio foi relembrado por Gianne durante participação no programa Sensacional, da RedeTV!, exibido na segunda-feira (24). Segundo ela, a revista estava entre seus pertences porque queria ler uma entrevista publicada na edição.

A situação mudou de rumo quando o profissional do aeroporto viu a publicação e considerou que ela carregava material pornográfico. “Fui parada no aeroporto. Ele revistou as minhas coisas e disse que eu estava trazendo pornografia e não poderia entrar”, contou a apresentadora.

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Gianne tentou explicar que a revista fazia parte de seus pertences pessoais e que não pretendia levar qualquer conteúdo proibido para o país. Mesmo assim, o agente afirmou que ela teria que retornar. “Como pornografia? Como estou trazendo pornografia? Isso é uma mulher pelada, eu estava lendo a revista”, relembrou.

Para evitar que o problema tomasse proporções maiores, Gianne decidiu entregar a publicação ao funcionário e ficou cerca de uma hora e meia em uma sala do aeroporto até ser liberada. “Quase fui deportada. Imagine ser deportada por causa de uma revista?”, afirmou.