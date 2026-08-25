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Gianne Albertoni quase foi deportada do Caribe por motivo inusitado: 'Fiquei uma hora e meia'

Apresentadora relembrou o perrengue que viveu durante uma viagem de trabalho ao ser barrada por causa de uma revista que carregava na bagagem

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:54

Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe Crédito: Reprodução/Instagram

Gianne Albertoni, de 45 anos, já passou por um perrengue daqueles durante uma viagem internacional. A apresentadora contou que quase foi deportada ao desembarcar em uma ilha do Caribe depois que um agente encontrou uma edição da revista Playboy em sua bagagem.

O episódio foi relembrado por Gianne durante participação no programa Sensacional, da RedeTV!, exibido na segunda-feira (24). Segundo ela, a revista estava entre seus pertences porque queria ler uma entrevista publicada na edição.

A situação mudou de rumo quando o profissional do aeroporto viu a publicação e considerou que ela carregava material pornográfico. “Fui parada no aeroporto. Ele revistou as minhas coisas e disse que eu estava trazendo pornografia e não poderia entrar”, contou a apresentadora.

Gianne Albertoni

Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
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Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram
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Gianne Albertoni relembrou o perrengue que quase terminou em deportação durante uma viagem ao Caribe por Reprodução/Instagram

Gianne tentou explicar que a revista fazia parte de seus pertences pessoais e que não pretendia levar qualquer conteúdo proibido para o país. Mesmo assim, o agente afirmou que ela teria que retornar. “Como pornografia? Como estou trazendo pornografia? Isso é uma mulher pelada, eu estava lendo a revista”, relembrou.

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Para evitar que o problema tomasse proporções maiores, Gianne decidiu entregar a publicação ao funcionário e ficou cerca de uma hora e meia em uma sala do aeroporto até ser liberada. “Quase fui deportada. Imagine ser deportada por causa de uma revista?”, afirmou.

A apresentadora explicou ainda que preferiu não confrontar os agentes durante a situação, principalmente por estar em outro país e viajando a trabalho. “Eu não discutiria com a polícia do aeroporto. Apenas acatei”, disse Gianne.

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