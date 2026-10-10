Gigante, montadora de veículos anuncia investimento de R$ 16,8 bilhões e prevê abertura de 2,1 mil vagas de emprego

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 14:00
A Ford anunciou um investimento de aproximadamente US$ 3 bilhões, equivalente a R$ 16,8 bilhões, para ampliar e modernizar suas operações industriais no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O plano envolve duas fábricas da montadora e prevê a criação de 2,1 mil empregos em uma nova unidade dedicada ao armazenamento de energia.
Os recursos serão distribuídos entre instalações localizadas em Louisville e Glendale. Enquanto uma das unidades receberá melhorias para aumentar a eficiência na fabricação de veículos, a outra passará por uma transformação para atender à crescente demanda por sistemas de armazenamento de eletricidade.
Balanço de 2025
Na fábrica Kentucky Truck Plant, em Louisville, a montadora pretende aplicar US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,6 bilhões. A unidade já emprega aproximadamente 11 mil trabalhadores e é responsável pela produção das picapes F-Series Super Duty, além dos utilitários esportivos Ford Expedition e Lincoln Navigator.
Entre as intervenções previstas está a construção de uma nova área de pintura, com conclusão programada para o fim de 2026. A modernização busca melhorar o desempenho das linhas de montagem e diminuir os impactos ambientais associados à fabricação dos veículos.
A maior parcela do investimento, de US$ 2 bilhões, será destinada à unidade industrial de Glendale. Originalmente projetada para produzir baterias de automóveis elétricos, a instalação será adaptada para fabricar equipamentos utilizados no armazenamento de energia em larga escala.
A nova operação produzirá células de bateria de lítio-ferro-fosfato, conhecidas pela sigla LFP, além de módulos e sistemas completos destinados a concessionárias de eletricidade, indústrias e centros de processamento de dados. Com a mudança, a Ford estima abrir 2.100 postos de trabalho na região. A empresa pretende priorizar profissionais atingidos por reestruturações anteriores em suas operações de baterias.
O investimento acompanha uma reorganização das prioridades industriais da montadora, que vem direcionando recursos para segmentos considerados estratégicos, incluindo picapes, veículos comerciais, modelos híbridos e soluções de infraestrutura energética.
A Ford mantém atividades industriais em Kentucky desde 1913. Atualmente, o estado abriga algumas das principais instalações produtivas da empresa nos Estados Unidos, incluindo a fábrica de Louisville, que concentra cerca de 11 mil funcionários.