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Gil do Vigor explica atraso e revela por que perdeu cerimônia do casamento de Juliette

Padrinho da cantora, apresentador enfrentou atraso no voo e trânsito intenso no Recife; ele conseguiu participar da comemoração após a celebração

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:20

Gil do Vigor perdeu a cerimônia de casamento de Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução

O atraso de Gil do Vigor fez o apresentador perder a cerimônia de casamento de Juliette e Kaique Cerveny, realizada na quinta-feira (29), em Recife, Pernambuco. Convidado para ser padrinho da cantora ao lado de Bianca Andrade, o ex-BBB explicou nas redes sociais que uma sequência de imprevistos atrapalhou sua chegada a tempo.

Gil estava em São Paulo, onde gravou o programa Mais Você, da TV Globo, ao lado de Tati Machado. O voo com destino à capital pernambucana decolou com 40 minutos de atraso. Depois de desembarcar, ele ainda precisou enfrentar o trânsito congestionado da cidade.

Gil do Vigor se atrasa e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette 1 de 5

Na sexta-feira (30), enquanto se preparava para mais uma edição do programa, o apresentador comentou a situação e brincou sobre a rotina de trabalho. “Eu sou um CLT, um trabalhador, eu tenho uma carteira assinada”, disse.

Ele também falou sobre a oportunidade de trabalhar na Globo e a emoção de dividir o comando da atração com Ana Maria Braga. “Trabalhar aqui é um privilégio, ainda mais na Ana Maria, eu choro de emoção de poder falar que ela é minha amiga”, afirmou.

Gil celebra casamento de Juliette

Apesar de não ter chegado a tempo da cerimônia, Gil fez questão de demonstrar felicidade por ter participado da celebração. O apresentador elogiou os noivos e destacou o cuidado de Juliette em valorizar a cultura nordestina durante o evento.

“Tô muito feliz por ontem, por ter celebrado junto com dois seres humanos incríveis. Você ver toda a felicidade, Ju trazendo toda a cultura do Nordeste”, declarou.