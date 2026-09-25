POLÊMICA

Gil do Vigor fala sobre ser subestimado como economista por ser gay: ‘Barreiras que precisamos quebrar’

Ex-BBB, que concluiu PhD em Economia nos Estados Unidos, afirmou que formação acadêmica é uma ferramenta para enfrentar preconceitos

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:46

Gil do Vigor se formou em faculdade dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram

Gil do Vigor falou sobre os desafios de ser reconhecido como economista enquanto homem gay. O ex-BBB, que tem PhD em Economia e produz conteúdos sobre o assunto nas redes sociais e no Mais Você, afirmou que ainda percebe barreiras relacionadas à forma como sua identidade é vista.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (25), durante o Mercado Livre Experience, em São Paulo. Para Gil, a educação tem papel fundamental na quebra desses obstáculos.

“Nós vivemos em uma sociedade que possui diversos marcadores. Esses marcadores, por si só, constroem barreiras que a gente precisa quebrar”, afirmou.

O economista também destacou a importância de sua formação para ocupar espaços e compartilhar conhecimento. “A educação é o martelinho com que a gente vai quebrando as barreiras para conseguir alcançar determinados lugares”, disse.

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Gil explicou ainda que busca transformar o conhecimento adquirido academicamente em conteúdo acessível para outras pessoas.

“Eu, como um homem gay, me coloquei nesse lugar de estudar e aprender, mas também como consigo transmitir esse conhecimento para as pessoas de uma maneira que possa impactar e ajudar”, declarou.

Polêmica recente

A fala acontece poucos dias após uma discussão pública envolvendo Gil e o jornalista Álvaro Pereira Jr., do Fantástico. O repórter chamou o ex-BBB de “falso acadêmico” após Gil comemorar a aprovação de dois artigos no 48º Encontro Brasileiro de Econometria.

Álvaro também questionou a relevância da conquista por se tratar de uma conferência brasileira. Gil rebateu e afirmou que o evento possui relevância internacional, além de citar outros trabalhos seus aceitos em conferências fora do Brasil.