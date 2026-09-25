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Gil do Vigor fala sobre ser subestimado como economista por ser gay: ‘Barreiras que precisamos quebrar’

Ex-BBB, que concluiu PhD em Economia nos Estados Unidos, afirmou que formação acadêmica é uma ferramenta para enfrentar preconceitos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:46

Gil do Vigor se formou em faculdade dos Estados Unidos
Gil do Vigor se formou em faculdade dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram

Gil do Vigor falou sobre os desafios de ser reconhecido como economista enquanto homem gay. O ex-BBB, que tem PhD em Economia e produz conteúdos sobre o assunto nas redes sociais e no Mais Você, afirmou que ainda percebe barreiras relacionadas à forma como sua identidade é vista.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (25), durante o Mercado Livre Experience, em São Paulo. Para Gil, a educação tem papel fundamental na quebra desses obstáculos.

“Nós vivemos em uma sociedade que possui diversos marcadores. Esses marcadores, por si só, constroem barreiras que a gente precisa quebrar”, afirmou.

O economista também destacou a importância de sua formação para ocupar espaços e compartilhar conhecimento. “A educação é o martelinho com que a gente vai quebrando as barreiras para conseguir alcançar determinados lugares”, disse.

Gil do Vigor

Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por GNT
Gil do Vigor por Globo
Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil por YouTube
Gil do Vigor por Divulgação
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Gil do Vigor por Divulgação

Gil explicou ainda que busca transformar o conhecimento adquirido academicamente em conteúdo acessível para outras pessoas.

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“Eu, como um homem gay, me coloquei nesse lugar de estudar e aprender, mas também como consigo transmitir esse conhecimento para as pessoas de uma maneira que possa impactar e ajudar”, declarou.

Polêmica recente

A fala acontece poucos dias após uma discussão pública envolvendo Gil e o jornalista Álvaro Pereira Jr., do Fantástico. O repórter chamou o ex-BBB de “falso acadêmico” após Gil comemorar a aprovação de dois artigos no 48º Encontro Brasileiro de Econometria.

Álvaro também questionou a relevância da conquista por se tratar de uma conferência brasileira. Gil rebateu e afirmou que o evento possui relevância internacional, além de citar outros trabalhos seus aceitos em conferências fora do Brasil.

“Infelizmente, nem sempre a experiência se torna sabedoria”, escreveu Gil em resposta.

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