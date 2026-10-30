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Gil do Vigor revela que levou docinhos do casamento de Juliette para familiares: 'Na marmita'

Ex-BBB chegou atrasado à cerimônia, mas conseguiu aproveitar a festa e ainda levou bolo para casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:35

Gil do Vigor também explicou atraso no casamento
Gil do Vigor também explicou atraso no casamento Crédito: Reprodução | Instagram

Gil do Vigor aproveitou a festa de casamento de Juliette com Kaique Cerveny, realizada na quinta-feira (29), em Recife, Pernambuco. Apesar de ter chegado depois do horário previsto, o apresentador conseguiu participar da celebração, onde comeu, bebeu e até separou doces e pedaços de bolo para levar aos familiares.

Em relato sobre a festa, o ex-BBB contou que não economizou na hora de experimentar as comidas e revelou que preparou pequenas porções para distribuir entre os parentes. Parte dos doces ficou com sua mãe, que mora em Recife, enquanto outros foram levados para sua casa, em São Paulo.

Gil do Vigor se atrasa e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette

Padrinhos, Gil do Vigor se atrasa em voo e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette por Reprodução/Instagram
Padrinhos, Gil do Vigor se atrasa em voo e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade se arrumando para o casamento de Juliette por Reprodução/Instagram
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Padrinhos, Gil do Vigor se atrasa em voo e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette por Reprodução/Instagram

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"Tomei vinho branco... Aproveitei! Comi que só! Roubei tanto docinho (risos). Peguei umas vasilhinhas e botei docinho, bolo.... Deixei uns com mainha em Recife e trouxe uns para mim também. Tem bolo até aqui em casa, em São Paulo. Levei marmita para todos os meus sobrinhos, não vou mentir, Ju. Estava tudo delicioso. Tinha uma referência muito grande ao nosso regionalismo", contou.

O apresentador também compartilhou como conseguiu garantir os quitutes. Segundo ele, pediu ajuda às profissionais que trabalhavam no evento, aproveitando o carinho que elas demonstravam por ele para conseguir levar algumas guloseimas.

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"As vigorosas (pessoas que estavam trabalhando no local) vinham: 'Gil, gosto de você'. E eu: 'Amiga, ajuda eu pegar uns docinhos para levar para mim. Poxa, viajei tanto, vou voar direto para o trabalho amanhã'", relembrou.

Depois da comemoração, Gil ainda encontrou tempo para descansar antes de seguir viagem. Ele contou que passou em casa, tomou banho e dormiu por cerca de uma hora e meia antes de embarcar para São Paulo. Apesar de ter bebido bastante, afirmou que não costuma sentir os efeitos da ressaca.

"No final, ainda passei em casa e dei uma horinha e meia de cochilo. Eu tomei todas, mas tenho alguma coisa no organismo que não fico mais de ressaca. De lá, passei em casa, que é ali do lado, tomei um banho, dei uma respiradinha, peguei o voo e dormi. Estou novinho!", garantiu.

Gil do Vigor explica atraso no casamento de Juliette

O ex-BBB também esclareceu o motivo de não ter chegado a tempo de participar da entrada dos padrinhos. Como tinha um compromisso com o programa Mais Você, Gil precisou deixar São Paulo somente depois do encerramento das gravações. O deslocamento até Recife acabou sendo prejudicado por um atraso de 40 minutos no voo.

Com isso, ele não conseguiu entrar na cerimônia ao lado de Bianca Andrade, que também foi escolhida para ser madrinha do casal. Mesmo assim, chegou a tempo de acompanhar a celebração e destacou a emoção de ver a amiga realizar o casamento.

"Cheguei um pouquinho atrasado. Foi uma loucura. A gente pegou trem, correu... O avião também atrasou 40 minutos e não tive controle. Mesmo assim, consegui entrar e vi a cerimônia. Não consegui entrar (como padrinho), mas foi tão especial ver a minha amiga feliz. Estava tudo perfeito. Chorei horrores", elogiou.

Além de Gil do Vigor e Bianca Andrade, a cerimônia reuniu outros nomes conhecidos entre os padrinhos de Juliette e Kaique Cerveny. Gilberto Gil, Elba Ramalho, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Tati Machado, Chico César e Anitta também participaram desse momento especial.

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gil do Vigor Juliette E Kaique Cerveny Casamento de Juliette E Kaique Cerveny

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