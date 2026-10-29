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Gilberto Gil e Anitta são padrinhos de casamento de Juliette; saiba quem mais está na lista

Cerimônia em Recife reuniu celebridades no altar nesta quinta-feira (29) e contou com apresentações musicais de Liniker e Agnes Nunes

Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:32

Juliette Freire e Kaique Cerveny com Gilberto Gil, Anitta e Bela Gil Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de Juliette Freire e Kaique Cerveny reuniu um time de padrinhos já conhecidos do público nesta quinta-feira (29). Gilberto Gil, Flora Gil, Gil do Vigor e Anitta estavam entre os escolhidos para acompanhar a troca de alianças na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife.

A lista de padrinhos do casal inclui também os cantores Chico César e Elba Ramalho, o ator Bruno Gagliasso, a apresentadora Giovanna Ewbank e a empresária Bianca Andrade.

Anitta, Flora Gil, Gilberto Gil, Chico César, Bruno Gagliasso, Gio Ewbank, Elba Ramalho e Bianca Andrade sendo os padrinhos do casamento da Juliette com Kaique. https://t.co/GpFuKEDhYe — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 29, 2026

A cerimônia teve início com a entrada de Juliette ao som de “Asa Branca”, clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, sob o pôr do sol. A noiva se emocionou ao cumprimentar o pai, Lourival Feitosa, na chegada ao altar. Cerveny entrou ao som de “Todo Homem”, e recebeu abraços da mãe e das irmãs antes do início dos votos.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 54

Entre os cerca de 300 convidados reunidos no espaço inspirado em castelos medievais, estiveram presentes ex-participantes do Big Brother Brasil, como Rafa Kalimann e Mari Gonzalez, da edição 20, que compartilharam registros da festa nas redes sociais.

O casamento no Recife é a segunda celebração da união do casal. Eles realizaram uma primeira cerimônia, reservada a familiares, no dia 30 de setembro, no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano, cujos registros foram divulgados na terça-feira (27).