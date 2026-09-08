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Gilberto Gil vai para o meio do público assistir ao show de Elton John e é tietado pelo astro em seguida: 'Você é uma lenda'

Aos 85 anos, cantor brasileiro foi chamado de "lenda" pelo britânico durante encontro após os shows no Rock in Rio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:16

Gil e Flora assistiram ao show de Elton John
Gil e Flora assistiram ao show de Elton John Crédito: Reprodução

Gilberto Gil viveu uma noite de encontros especiais no Rock in Rio 2026. Depois de se apresentar no Palco Mundo e ir para o meio do público assistir ao show de Elton John, o baiano ainda conheceu o astro britânico no camarim.

No encontro, Elton demonstrou admiração por Gil e afirmou que o brasileiro é uma "lenda". O cantor britânico também disse que era um prazer conhecê-lo.

O momento aconteceu após uma noite simbólica para os dois artistas. Aos 85 anos e em sua turnê de despedida dos palcos, Gil havia se apresentado pouco antes no mesmo Palco Mundo e chegou a dizer que aquele poderia ser seu último show no Rock in Rio.

Depois da própria apresentação, Gil deixou a posição de atração do festival para acompanhar Elton John como fã. Ao lado da esposa, Flora Gil, ele assistiu ao show em uma área reservada no meio do público.

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Elton John também vive uma fase de apresentações mais raras. O músico encerrou sua última grande turnê em 2023 e explicou durante o show que o Brasil acabou ficando fora da despedida por causa da pandemia de Covid-19. "Obrigado por serem tão importantes e fazerem parte da minha vida", declarou Elton ao público brasileiro.

Rock in Rio 2026

Festival já divulgou algumas atrações por Reprodução | Rock in Rio
Festival já divulgou algumas atrações por Reprodução | Rock in Rio
Festival já divulgou algumas atrações por Reprodução | Rock in Rio
Festival já divulgou algumas atrações por Reprodução | Rock in Rio
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Festival já divulgou algumas atrações por Reprodução | Rock in Rio

A noite terminou com o encontro dos dois ícones nos bastidores. De um lado, um dos principais nomes da música brasileira; do outro, um dos artistas mais consagrados da música mundial - e com Elton John fazendo questão de reverenciar Gil logo no primeiro encontro.

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