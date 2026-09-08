ENCONTRO DE GIGANTES

Gilberto Gil vai para o meio do público assistir ao show de Elton John e é tietado pelo astro em seguida: 'Você é uma lenda'

Aos 85 anos, cantor brasileiro foi chamado de "lenda" pelo britânico durante encontro após os shows no Rock in Rio

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:16

Gil e Flora assistiram ao show de Elton John Crédito: Reprodução

Gilberto Gil viveu uma noite de encontros especiais no Rock in Rio 2026. Depois de se apresentar no Palco Mundo e ir para o meio do público assistir ao show de Elton John, o baiano ainda conheceu o astro britânico no camarim.

No encontro, Elton demonstrou admiração por Gil e afirmou que o brasileiro é uma "lenda". O cantor britânico também disse que era um prazer conhecê-lo.

O momento aconteceu após uma noite simbólica para os dois artistas. Aos 85 anos e em sua turnê de despedida dos palcos, Gil havia se apresentado pouco antes no mesmo Palco Mundo e chegou a dizer que aquele poderia ser seu último show no Rock in Rio.

Depois da própria apresentação, Gil deixou a posição de atração do festival para acompanhar Elton John como fã. Ao lado da esposa, Flora Gil, ele assistiu ao show em uma área reservada no meio do público.

Elton John também vive uma fase de apresentações mais raras. O músico encerrou sua última grande turnê em 2023 e explicou durante o show que o Brasil acabou ficando fora da despedida por causa da pandemia de Covid-19. "Obrigado por serem tão importantes e fazerem parte da minha vida", declarou Elton ao público brasileiro.

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