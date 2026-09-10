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Giovani acompanha nova namorada em rinoplastia e brinca: ‘Melhorar o narizinho dela’

Flavia Correia passou pelo procedimento poucos dias após o casal assumir o relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:00

Giovani acompanha a nova namorada, Flavia Correia, em rinoplastia
Giovani acompanha a nova namorada, Flavia Correia, em rinoplastia Crédito: Reprodução/Instgram

Giovani, de 56 anos, acompanhou a nova namorada, Flavia Correia, durante um procedimento estético no nariz. O cantor apareceu ao lado dela em uma clínica especializada e brincou sobre a decisão da companheira de realizar uma rinoplastia. “Ela é linda, mas como a gente comentou o que poderia melhorar no narizinho dela”, disse Giovani, em vídeo publicado nas redes sociais.

Flavia contou que escolheu pessoalmente a profissional responsável pelo procedimento. Segundo ela, já acompanhava o trabalho da médica há anos e não abriria mão de ser atendida por ela. “Eu prefiro que seja a Dra. Joana. Se não for ela, ninguém”, contou.

No consultório, o casal apareceu junto enquanto uma simulação do possível resultado da cirurgia era exibida em uma televisão. A rinoplastia pode alterar a estrutura do nariz por questões estéticas ou funcionais.

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
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Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
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Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram

A presença de Giovani chamou a atenção dos seguidores. Nos comentários, internautas brincaram com o fato de o sertanejo ter acompanhado a namorada no procedimento e até sugeriram que ele teria “presenteado” a companheira com a cirurgia.

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O relacionamento entre Giovani e Flavia veio a público há pouco mais de dez dias. Os dois foram vistos juntos em um bar e, posteriormente, apareceram lado a lado na festa de aniversário do cantor.

O novo romance aconteceu pouco depois de Giovani confirmar o processo de divórcio de Anna Carolina Morais, com quem foi casado por 26 anos. Os dois começaram a se relacionar em 2000, após se conhecerem nos bastidores de um show da dupla Gian & Giovani.

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