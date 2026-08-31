A FILA ANDOU...

Giovani surge de mãos dadas com nova namorada após esposa expor fim do casamento de 26 anos

Sertanejo apareceu ao lado de Flávia durante comemoração de aniversário; Anna Carolina Morais afirma que descobriu o envolvimento após cantor pedir um tempo

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:59

Giovani surge de mãos dadas com nova namorada Crédito: Reprodução

Giovani, da dupla com Gian, apareceu publicamente de mãos dadas com a nova namorada, identificada apenas como Flávia, neste domingo (30). O registro foi feito durante uma celebração de Folia de Reis em homenagem ao aniversário do cantor e ocorre após Anna Carolina Morais expor detalhes do fim do relacionamento de cerca de 26 anos.

No vídeo que circula nas redes sociais, Giovani aparece acompanhado de Flávia durante a comemoração, que também contou com amigos e com Gian, irmão e parceiro de dupla do sertanejo.

Cantor Giovani abandonou a esposa 1 de 11

A aparição acontece após Anna Carolina afirmar que não houve uma conversa presencial colocando fim no casamento. Segundo ela, Giovani havia dito por telefone que precisava de um tempo e que passaria alguns dias sozinho no sítio da família.

“Giovani não acabou o casamento conversando, não existe divórcio ainda! Não tivemos uma conversa de frente sobre isso!”, declarou.

Anna Carolina diz que descobriu outra mulher

No desabafo publicado nas redes sociais, Anna Carolina afirmou que posteriormente descobriu que o cantor não estava sozinho na propriedade.

“Há poucos dias, meu marido Giovani pediu um tempo e uns dias no sítio para ficar sozinho… Mas para minha surpresa, ele não foi sozinho, ele levou para nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio… E tudo doeu demais! Mas nada acontece sem a vontade de Deus! Não brigamos!”, relatou.

A influenciadora também publicou registros do sertanejo ao lado de uma mulher identificada como Flávia e afirmou que respeita a decisão dele, apesar do sofrimento provocado pela situação.

“Mesmo doendo, respeito a decisão dele querer viver coisas do mundo, seguirei vivendo pela alma! Deus e Jesus estão comigo, me amparando!”, escreveu.

Assessoria de Giovani se manifesta

Após as declarações de Anna Carolina, a equipe do sertanejo informou que ele não pretende comentar publicamente os detalhes da vida pessoal.

“O artista não se manifestará publicamente sobre questões relacionadas à sua vida pessoal e familiar. Giovani encontra-se em processo de divórcio e, por se tratar de uma questão de natureza privada, opta por preservar sua intimidade e não tecer comentários ou esclarecimentos sobre o assunto”, informou a assessoria.