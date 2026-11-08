Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Giovanna Antonelli passa sufoco em voo e relata pânico: 'Me despedi de todo mundo'

Atriz de 50 anos não conseguiu pousar no destino final e precisou voltar para Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:33

Giovanna Antonelli passa sufoco em voo e relata pânico Crédito: Reprodução/Instagram 

A atriz Giovanna Antonelli passou por um susto e tanto na última sexta-feira (6). O voo em que ela estava enfrentou uma forte turbulência causada por um temporal, arremeteu na hora do pouso e precisou voltar ao aeroporto de origem, em Belo Horizonte (MG).

Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli por Reprodução
Giovanna Antonelli em Salvador por Redes sociais
Giovanna Antonelli circula por Salvador por Redes sociais
Giovanna Antonelli por Vinicius Mochizuki / Divulgação
Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli e o marido Leonardo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli e o marido Leonardo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais

Quem mostrou os bastidores do perrengue foi o amigo da atriz, Cristiano Ferreira, que viajava ao lado dela e da colega Helen Ferreira. Nas redes sociais, o trio publicou vídeos logo após o desembarque, ainda tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer.

"Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Eu me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão", desabafou a artista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal

Revoltada com quantidade de lixo, Giovanna Antonelli interrompe treino para limpar praia no Rio: 'Custa trazer um saco?'

Quem é a estelionatária vivida por Giovanna Antonelli em Tremembé? Série traz história real que chocou o país

Giovanna Antonelli tem calça abaixada durante gravação e expõe roupa íntima

Golpes milionários e fugas da prisão: quem é Dominique Scharf, papel de Giovanna Antonelli na 2ª temporada de Tremembé

O clima dentro do avião foi de desespero. Sem saber o que ia acontecer enquanto a aeronave balançava sem parar, Giovanna e Helen caíram no choro e apelaram para a fé.

"Eu olhava para ela, ela chorava e eu chorava. Eu gritava um santo, ela rezava", contou a atriz. No meio da tensão, Giovanna tentou até mandar senhas de banco para a família, mas deu branco: "Eu não lembrava de uma senha. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho", brincou ela, já mais calma e rindo da situação.

Passado o susto, Cristiano ainda brincou nas redes dizendo que a história daria um ótimo relato no Que História É Essa, Porchat?, do GNT.

Leia mais

Imagem - Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela

Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela

Imagem - 'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Dois ouvidos e uma boca' - o conselho de Epicteto para evitar fofoca e briga boba

Frase do dia do Estoicismo: 'Dois ouvidos e uma boca' - o conselho de Epicteto para evitar fofoca e briga boba

Tags:

Giovanna Antonelli

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana
Imagem - Atriz Giovanna Gold registra queixa após perder todo o dinheiro em golpe: 'Envergonhada'

Atriz Giovanna Gold registra queixa após perder todo o dinheiro em golpe: 'Envergonhada'
Imagem - Aos 47 anos, André Marques tem fazenda com 3 chalés produzidos de maneira sustentável e cercada de verde

Aos 47 anos, André Marques tem fazenda com 3 chalés produzidos de maneira sustentável e cercada de verde