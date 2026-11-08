Giovanna Antonelli passa sufoco em voo e relata pânico: 'Me despedi de todo mundo'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:33
A atriz Giovanna Antonelli passou por um susto e tanto na última sexta-feira (6). O voo em que ela estava enfrentou uma forte turbulência causada por um temporal, arremeteu na hora do pouso e precisou voltar ao aeroporto de origem, em Belo Horizonte (MG).
Giovanna Antonelli
Quem mostrou os bastidores do perrengue foi o amigo da atriz, Cristiano Ferreira, que viajava ao lado dela e da colega Helen Ferreira. Nas redes sociais, o trio publicou vídeos logo após o desembarque, ainda tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer.
"Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Eu me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão", desabafou a artista.
O clima dentro do avião foi de desespero. Sem saber o que ia acontecer enquanto a aeronave balançava sem parar, Giovanna e Helen caíram no choro e apelaram para a fé.
"Eu olhava para ela, ela chorava e eu chorava. Eu gritava um santo, ela rezava", contou a atriz. No meio da tensão, Giovanna tentou até mandar senhas de banco para a família, mas deu branco: "Eu não lembrava de uma senha. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho", brincou ela, já mais calma e rindo da situação.
Passado o susto, Cristiano ainda brincou nas redes dizendo que a história daria um ótimo relato no Que História É Essa, Porchat?, do GNT.