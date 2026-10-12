'DÁ PREGUIÇA'

Giovanna Ewbank revela como está vida sexual com Bruno Gagliasso após 16 anos juntos: 'Escasso'

Apresentadora contou que o cansaço e os compromissos com trabalho e filhos afetam a intimidade do casal e revelou o que fazem para manter a relação

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:49

Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Giovanna Ewbank, de 40 anos, falou abertamente sobre a vida sexual com Bruno Gagliasso, de 44, com quem está casada há 16 anos. Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a apresentadora admitiu que a frequência das relações diminui em determinados períodos, principalmente por causa do cansaço e da rotina familiar.

"Às vezes, escasso. Não temos muito tempo e ficamos cansados. Mas, ao mesmo tempo, é um sexo com qualidade", revelou.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família 1 de 16

Apesar das dificuldades para conciliar a intimidade com os compromissos profissionais e os cuidados com os filhos, Giovanna afirmou que os dois procuram reservar momentos exclusivos para o relacionamento.

Uma das estratégias é sair de casa por uma noite, longe das tarefas cotidianas. Segundo a apresentadora, pequenas viagens e programas a dois ajudam a manter a conexão com o marido. "Ocasionalmente, damos uma fugida e driblamos a rotina, vamos jantar e dormir em São Paulo, conversamos por horas. Funciona muito", contou.

Giovanna também destacou que, depois de tantos anos de casamento, é necessário dedicar atenção ao relacionamento, mesmo quando a rotina está sobrecarregada. "A gente sabe que, mesmo na loucura da rotina, precisa nutrir o sentimento de casal", afirmou.

Essa não é a primeira vez que a apresentadora fala publicamente sobre a intimidade com Bruno. Em 2025, durante uma edição do programa Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, ela confessou que nem sempre sente disposição para fazer sexo, especialmente pela manhã.