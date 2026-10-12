Giovanna Ewbank revela como está vida sexual com Bruno Gagliasso após 16 anos juntos: 'Escasso'

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:49
Giovanna Ewbank, de 40 anos, falou abertamente sobre a vida sexual com Bruno Gagliasso, de 44, com quem está casada há 16 anos. Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a apresentadora admitiu que a frequência das relações diminui em determinados períodos, principalmente por causa do cansaço e da rotina familiar.
"Às vezes, escasso. Não temos muito tempo e ficamos cansados. Mas, ao mesmo tempo, é um sexo com qualidade", revelou.
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família
Apesar das dificuldades para conciliar a intimidade com os compromissos profissionais e os cuidados com os filhos, Giovanna afirmou que os dois procuram reservar momentos exclusivos para o relacionamento.
Uma das estratégias é sair de casa por uma noite, longe das tarefas cotidianas. Segundo a apresentadora, pequenas viagens e programas a dois ajudam a manter a conexão com o marido. "Ocasionalmente, damos uma fugida e driblamos a rotina, vamos jantar e dormir em São Paulo, conversamos por horas. Funciona muito", contou.
Giovanna também destacou que, depois de tantos anos de casamento, é necessário dedicar atenção ao relacionamento, mesmo quando a rotina está sobrecarregada. "A gente sabe que, mesmo na loucura da rotina, precisa nutrir o sentimento de casal", afirmou.
Essa não é a primeira vez que a apresentadora fala publicamente sobre a intimidade com Bruno. Em 2025, durante uma edição do programa Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, ela confessou que nem sempre sente disposição para fazer sexo, especialmente pela manhã.
Na ocasião, Giovanna explicou que, embora às vezes tenha preguiça, percebe uma mudança positiva no próprio ânimo depois da relação. "Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital", declarou.