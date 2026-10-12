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Giovanna Ewbank revela como está vida sexual com Bruno Gagliasso após 16 anos juntos: 'Escasso'

Apresentadora contou que o cansaço e os compromissos com trabalho e filhos afetam a intimidade do casal e revelou o que fazem para manter a relação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:49

Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso
Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Giovanna Ewbank, de 40 anos, falou abertamente sobre a vida sexual com Bruno Gagliasso, de 44, com quem está casada há 16 anos. Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a apresentadora admitiu que a frequência das relações diminui em determinados períodos, principalmente por causa do cansaço e da rotina familiar.

"Às vezes, escasso. Não temos muito tempo e ficamos cansados. Mas, ao mesmo tempo, é um sexo com qualidade", revelou.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família

Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução
Bruno Gagliasso e Titi por Reprodução
Bruno Gagliasso, Bless, Titi, Giovanna Ewbank e Zyan por Reprodução / Redes Sociais
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos por Reprodução
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Giovanna Ewbank e Títi por Reprodução | Instagram
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Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução

Apesar das dificuldades para conciliar a intimidade com os compromissos profissionais e os cuidados com os filhos, Giovanna afirmou que os dois procuram reservar momentos exclusivos para o relacionamento.

Uma das estratégias é sair de casa por uma noite, longe das tarefas cotidianas. Segundo a apresentadora, pequenas viagens e programas a dois ajudam a manter a conexão com o marido. "Ocasionalmente, damos uma fugida e driblamos a rotina, vamos jantar e dormir em São Paulo, conversamos por horas. Funciona muito", contou.

Giovanna também destacou que, depois de tantos anos de casamento, é necessário dedicar atenção ao relacionamento, mesmo quando a rotina está sobrecarregada. "A gente sabe que, mesmo na loucura da rotina, precisa nutrir o sentimento de casal", afirmou.

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Essa não é a primeira vez que a apresentadora fala publicamente sobre a intimidade com Bruno. Em 2025, durante uma edição do programa Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, ela confessou que nem sempre sente disposição para fazer sexo, especialmente pela manhã.

Na ocasião, Giovanna explicou que, embora às vezes tenha preguiça, percebe uma mudança positiva no próprio ânimo depois da relação. "Dá preguiça, mas quando [você transa] é uma energia que o dia muda, a sua energia muda. O sexo tem energia vital", declarou.

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