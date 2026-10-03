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Giovanna Ewbank se emociona ao ver estreia do filho como ator em novela da Globo

Aos 11 anos, Bless Ewbank Gagliasso fez sua primeira participação na teledramaturgia em "A Nobreza do Amor"

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:58

Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou como ator em "A Nobreza do Amor" Crédito: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank compartilhou um vídeo, neste sábado (3), reagindo à estreia do filho, Bless, como ator na novela "A Nobreza do Amor", exibida pela TV Globo na faixa das seis. Aos 11 anos, o garoto fez sua primeira participação na teledramaturgia, deixando a mãe emocionada.

A aparição de Bless ocorreu em uma sequência de flashback, na qual ele interpreta a versão criança de Cayman II – personagem vivido por Welket Bungué na fase adulta. Na cena, o menino aparece ao lado do irmão, José, interpretado por Arthur Ferreira nessa parte da história.

Além do registro em vídeo assistindo ao momento ao lado do filho, a artista destacou a importância da trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., que aborda a ancestralidade e conta com um elenco majoritariamente negro.

A Nobreza do Amor 1 de 27

“Ontem foi um dia muito especial pra gente, dia da primeira participação do Bless na televisão. E a primeira experiência dele em uma novela não poderia ter sido melhor, em 'A Nobreza do Amor'. Que emoção poder estar ao lado dele vendo um sonho começar a acontecer”, escreveu na legenda da publicação.

Para Giovanna, a estreia ganhou um significado ainda mais marcante por ser em uma produção que considera tão representativa. “Eu fico ainda mais feliz por esse primeiro passo ser em uma novela tão potente, importante e cheia de representatividade. Daquelas histórias que importam, que abrem caminhos e fazem tanta gente se enxergar na nossa televisão”, afirmou.

A atriz ainda aproveitou para fazer uma declaração direcionada para Bless, reforçando o orgulho que estava sentindo e destacando as características que admira no filho. “Tenho muito orgulho de você, da sua sensibilidade, da sua coragem e dessa sua alma de artista. Que esse seja só o começo de tudo o que você quiser viver e experimentar”, disse.

“Eu estarei sempre aqui, na primeira fila, aplaudindo, segurando sua mão e apoiando cada um dos seus sonhos. Voa, meu amor. Mamãe tá muito orgulhosa de você”, completou o texto.