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Giovanna Gold, rival de Darlin em A Fazenda 18 já viveu romance com ator de ‘Pantanal’ e teve conta em site +18

Participação de Giovanna trouxe à memória do público, vários papéis da artista ao longo da carreira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:18

Giovanna Gold é visitante em A Fazenda 18
Giovanna Gold é visitante em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

A Fazenda 18 mal começou e as tretas já tomam conta do reality. Nos primeiros dias, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, se desentendeu com a participante visitante e desabafou antes da primeira prova do fazendeiro.

Darlin disse que Giovanna teria molhado as mãos e salpicado em seu rosto. No entanto, as câmeras mostraram apenas um momento de descontração entre as duas, onde a atriz apenas performava uma coreografia com Darlin e usou as mãos para encenar uma explosão no rosto da colega ao som de “O Grave Faz Tum”.

Giovanna Gold

Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
Atriz Giovanna Gold por Reprodução
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Atriz Giovanna Gold por Reprodução

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A participação de Giovanna trouxe à memória do público, vários papéis da artista ao longo da carreira. A atriz já era conhecida por trabalhos na TV nos anos 1990, quando interpretou Zefa na primeira versão de Pantanal e Alzira em Mulheres de Areia, na Globo, em 1993. A personagem era apaixonada por Tonho da Lua, vivido por Marcos Frota. Em 2013, a atriz viveu Carmen, vilã de Chiquititas, no SBT.

Antes de conquistar projeção na TV, Giovanna integrou a Cia. Harpias e Ogros, grupo de teatro formado por Grace Gianoukas e Ângela Dip. A atriz participou de performances do grupo em São Paulo a partir de 1985, com peças como Nas Gôndolas do Tietê,

Além da atuação, Giovanna investiu em outras áreas, ao criar um aplicativo para ajudar atores a decorar textos e também trabalhou como videomaker. Em 2021, voltou às novelas em Gênesis, na Record, e participou do documentário Meu Amigo Bussunda, do Globoplay.

Em 2023, Giovanna entrou para o OnlyFans, onde passou a publicar conteúdos voltados ao público adulto, mas deletou os links antes de entrar no reality. A atriz já havia posado nua para a revista Sexy em 1993, quando estava no ar na trama das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires.

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Atriz A Fazenda 18

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