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Giovanna Gold, rival de Darlin em A Fazenda 18 já viveu romance com ator de ‘Pantanal’ e teve conta em site +18

Participação de Giovanna trouxe à memória do público, vários papéis da artista ao longo da carreira

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:18

Giovanna Gold é visitante em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução

A Fazenda 18 mal começou e as tretas já tomam conta do reality. Nos primeiros dias, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, se desentendeu com a participante visitante e desabafou antes da primeira prova do fazendeiro.

Darlin disse que Giovanna teria molhado as mãos e salpicado em seu rosto. No entanto, as câmeras mostraram apenas um momento de descontração entre as duas, onde a atriz apenas performava uma coreografia com Darlin e usou as mãos para encenar uma explosão no rosto da colega ao som de “O Grave Faz Tum”.

Giovanna Gold 1 de 6

A participação de Giovanna trouxe à memória do público, vários papéis da artista ao longo da carreira. A atriz já era conhecida por trabalhos na TV nos anos 1990, quando interpretou Zefa na primeira versão de Pantanal e Alzira em Mulheres de Areia, na Globo, em 1993. A personagem era apaixonada por Tonho da Lua, vivido por Marcos Frota. Em 2013, a atriz viveu Carmen, vilã de Chiquititas, no SBT.

Antes de conquistar projeção na TV, Giovanna integrou a Cia. Harpias e Ogros, grupo de teatro formado por Grace Gianoukas e Ângela Dip. A atriz participou de performances do grupo em São Paulo a partir de 1985, com peças como Nas Gôndolas do Tietê,

Além da atuação, Giovanna investiu em outras áreas, ao criar um aplicativo para ajudar atores a decorar textos e também trabalhou como videomaker. Em 2021, voltou às novelas em Gênesis, na Record, e participou do documentário Meu Amigo Bussunda, do Globoplay.