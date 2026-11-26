MOMENTOS EM FAMÍLIA

Gisele Bündchen abre álbum de fotos e mostra momentos com filho caçula e marido

Modelo brasileira compartilhou registros da intimidade da família durante celebração do Dia de Ação de Graças

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:30

Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado do filho caçula e do marido, Joaquim Valente Crédito: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen, de 46 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos com momentos ao lado do filho caçula, River, e do marido, Joaquim Valente. Os registros foram publicados nesta quinta-feira (26), em celebração ao Dia de Ação de Graças, tradicional feriado nos Estados Unidos.

Em uma das imagens, a modelo aparece com o menino no colo em uma praia de areia branca e águas cristalinas. Em outra, Gisele surge ao lado do companheiro e do bebê em um momento de carinho à beira-mar.

Gisele Bündchen em momentos de intimidade com o filho caçula e a família em momentos de intimidade com o filho caçula e a família 1 de 14

A publicação também reúne registros de viagens, paisagens naturais e momentos de descontração com a família. Na legenda, a brasileira compartilhou uma reflexão sobre gratidão.

“Muito das coisas boas que vivenciamos na vida depende da nossa capacidade de percebê-las. A gratidão é contagiante e, quanto mais conseguimos apreciar a beleza ao nosso redor, mais alegria trazemos para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta”, escreveu.

“Que possamos sempre encontrar motivos para agradecer, não apenas hoje, mas todos os dias. Feliz Dia de Ação de Graças! Mandando muito amor a todos vocês”, completou.

Nova fase em família

Discreta em relação à vida pessoal, Gisele tem compartilhado alguns momentos da rotina familiar desde o nascimento de River, em 2025, fruto do relacionamento com Joaquim Valente.