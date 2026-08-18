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Gisele Bündchen aposta em salada com beterraba e queijo de cabra; veja receita

Prato reúne rúcula, beterraba, queijo de cabra e amêndoas e combina ingredientes frescos com um molho de limão-siciliano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00

Gisele Bündchen aposta em salada de beterraba com rúcula, queijo de cabra e amêndoas; confira o preparo
Gisele Bündchen aposta em salada de beterraba com rúcula, queijo de cabra e amêndoas; confira o preparo Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen inclui uma combinação de ingredientes frescos e sabor marcante na alimentação: uma salada de beterraba, rúcula e queijo de cabra, finalizada com amêndoas ou nozes tostadas.

A receita ganha um toque especial com um molho feito à base de azeite, vinagre, limão-siciliano e ervas frescas. A beterraba é assada antes de entrar no prato, enquanto o queijo de cabra é transformado em pequenas bolinhas e envolvido em salsinha.

Mansão de Gisele Bündchen em Nova York

Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
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Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
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Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS

Ingredientes

2 beterrabas médias, amarelas ou vermelhas, com cerca de 250 g no total

Um fio de óleo de abacate

Sal marinho

6 colheres (sopa) de azeite

4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico ou de vinho branco

Suco de ½ limão-siciliano

¼ de xícara de salsinha fresca picada ou coentro

150 g de queijo de cabra

8 xícaras de rúcula fresca

½ xícara de amêndoas aromatizadas com alecrim ou nozes tostadas

Modo de preparo

Comece preaquecendo o forno a 180 ºC. Coloque as beterrabas em uma assadeira pequena, regue com óleo de abacate e tempere com sal.

Acrescente duas colheres de sopa de água, cubra com papel-manteiga e feche bem as bordas para formar um papillote. Leve ao forno por cerca de 30 minutos a 1 hora, até que as beterrabas estejam macias.

Depois de retirar do forno, espere esfriar, descasque e corte os vegetais em rodelas ou quartos.

Para o molho, misture o azeite, o vinagre, o suco de limão e uma pitada de sal em um recipiente com tampa. Agite até os ingredientes formarem uma mistura homogênea.

Em seguida, divida o queijo de cabra em oito partes iguais e modele pequenas bolinhas. Passe cada uma pela salsinha ou pelo coentro picado.

Em uma travessa, distribua a rúcula, as bolinhas de queijo e os pedaços de beterraba. Regue com o molho e finalize com as amêndoas ou nozes tostadas.

A receita rende quatro porções e pode ser servida imediatamente.

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