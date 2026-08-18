Gisele Bündchen aposta em salada com beterraba e queijo de cabra; veja receita

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00
Gisele Bündchen inclui uma combinação de ingredientes frescos e sabor marcante na alimentação: uma salada de beterraba, rúcula e queijo de cabra, finalizada com amêndoas ou nozes tostadas.
A receita ganha um toque especial com um molho feito à base de azeite, vinagre, limão-siciliano e ervas frescas. A beterraba é assada antes de entrar no prato, enquanto o queijo de cabra é transformado em pequenas bolinhas e envolvido em salsinha.
Mansão de Gisele Bündchen em Nova York
Ingredientes
2 beterrabas médias, amarelas ou vermelhas, com cerca de 250 g no total
Um fio de óleo de abacate
Sal marinho
6 colheres (sopa) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico ou de vinho branco
Suco de ½ limão-siciliano
¼ de xícara de salsinha fresca picada ou coentro
150 g de queijo de cabra
8 xícaras de rúcula fresca
½ xícara de amêndoas aromatizadas com alecrim ou nozes tostadas
Modo de preparo
Comece preaquecendo o forno a 180 ºC. Coloque as beterrabas em uma assadeira pequena, regue com óleo de abacate e tempere com sal.
Acrescente duas colheres de sopa de água, cubra com papel-manteiga e feche bem as bordas para formar um papillote. Leve ao forno por cerca de 30 minutos a 1 hora, até que as beterrabas estejam macias.
Depois de retirar do forno, espere esfriar, descasque e corte os vegetais em rodelas ou quartos.
Para o molho, misture o azeite, o vinagre, o suco de limão e uma pitada de sal em um recipiente com tampa. Agite até os ingredientes formarem uma mistura homogênea.
Em seguida, divida o queijo de cabra em oito partes iguais e modele pequenas bolinhas. Passe cada uma pela salsinha ou pelo coentro picado.
Em uma travessa, distribua a rúcula, as bolinhas de queijo e os pedaços de beterraba. Regue com o molho e finalize com as amêndoas ou nozes tostadas.
A receita rende quatro porções e pode ser servida imediatamente.